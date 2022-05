Fin de semana frenético para los atletas del Club Benavente Atletismo

El Club Benavente Atletismo ha participado, durante este fin de semana, en diversas competiciones. El sábado 30 de abril el conjunto formó parte de una competición en las pistas atletismo Raquel Álvarez Polo de Toro (Zamora). En horario de mañana se celebró una jornada de juegos escolares modalidad Pista Aire Libre Categorías Sub 8, Sub 10 y Sub 12.

Se respiró un gran ambiente en el complejo toresano para ver disputar las diferentes pruebas que se realizaron a lo largo de la mañana.

Los más pequeños del Benavente Atletismo consiguieron los siguientes resultados:

CATEGORIA SUB 8.

Pablo López. 50 ml. 9.47 y en longitud. 2,55 metros

Manuel Gutiérrez. 50 ml. 10.52 y en longitud. 1,62 metros

Adriana López. 50 ml. 10.30 y en longitud 2,00 metros

En relevos el equipo mixto sub 8, campeón el Benavente atletismo

CATEGORIA SUB 10.

Asier Cano. 500 ml. 2:02.50 y en longitud. 2,80 metros

Mateo Cristóbal. 1.000 ml. 4:32 y en longitud 3,08 metros

Sara Pérez Fernández. 50 ml. 9.47 y en longitud 2,62 metros

Alicia Cuadrado. 50 ml. 9.60 y en longitud 2,14 metros

CATEGORIA SUB 12.

Víctor Cuadrado. 60 ml. 9.59 y en longitud. 3,23 metros

Nizam Tapioles. 500 ml. 1:52.9

Raúl González. 500 ml. 2:12.10 y en longitud 3,10 metros

Bruno Blanco. 1.000 ml. 4:32 y en longitud 2,82 metros

Marina García. 60 ml. 9.64. en Longitud 3,25 metros

Vega Torres. 500 ml. 1:39.60 y en longitud 3,54

Paula Gangoso. 500 ml. 1:42.30 y en longitud 2,92 metros

Andrea Ramírez. 500 ml. 1:43.10 y en longitud 3,24 metros

Celia Martínez. 500 ml. 1:46.50 y en longitud 3,46 metros

Lucia López. Longitud. 3,34 metros

Xana Nieto. 1.000 ml. 4:21 y en longitud 2,50 metros

En relevos el equipo femenino sub 12. 4 x 60. fue campeón el Benavente Atletismo.

El mismo sábado 30 de abril tuvo lugar la tercera prueba del Circuito Provincial de Cross Diputación de Zamora. En esta ocasión la localidad donde se llevo a cabo esta prueba de Cross fue Faramontanos de Tábara. (Zamora).

Los vencedores de esta carrera fueron en categoría masculino Luis Alberto Serrano Pérez. 20:49 y en féminas la ganadora fue Elena Calvete Prieto. 25:50 Grandes resultados para los atletas del Benavente atletismo en esta tarde compitiendo a un gran nivel y logrando varios pódiums.

2º puesto en la categoría senior Para Kevin Marín Miguelez. 23:06

1º puesto Master + 40 para Francisco Vega Núñez. 23:42

3º puesto Senior. Víctor Manuel Rivas Flórez. 24:32

5º puesto Master + 40 para Raúl González Gómez. 26:48

También el sábado 30 de abril de se disputo la Media Maratón de Gijón 'Villa de Jovellanos', en la que participaron más de 1.800 atletas. No hubo sorpresas y Houssame Eddine con 1:06:25 en categoría masculina y Cristina Silva Feliu 1:19:23 en categoría femenina fueron los más rápidos en la línea de meta de Gijón.

Brillante participación de los dos atletas del Club Benavente Atletismo que participaron en esta media maratón. Después de muchos problemas con las lesiones, Marcos Gómez Ferrero, del Benavente Atletismo, realizaba una gran competición cruzando la línea de meta en el 5º puesto de la general y el 3º de la categoría de Master + 35 con un tiempo de 1:10:09. Marcos regresa a la competición con motivación y muchas ganas, después de su lesión en el maratón de Valencia.

También excelente el rendimiento en su primera media maratón de Sergio Fernández Lastras, que acababa en el puesto 49 de la general y 15 de su categoría senior con un tiempo de 1:17:56.

El domingo 1 de mayo se disputó el campeonato de pista de selecciones provinciales Categoría Sub 14 en las pistas de atletismo del Estadio los Pajaritos (Soria). La representación zamorana en este campeonato estaba compuesta por chicos y chicas de los tres clubs de atletismo de la provincia. Atletismo Zamora, Vino de Toro Caja Rural y los atletas seleccionados del Benavente atletismo.

Los atletas zamoranos hicieron un gran papel pese a que la provincia cuenta con pocas licencias en categoría sub 14, con lo que conlleva que alguna de las pruebas que se realizaban no pudieran hacerse por falta de atletas. Pese a ello los zamoranos supieron competir a un gran nivel contra potencias dentro de la comunidad como Palencia, Valladolid, Soria, Burgos o Salamanca.

Un noveno puesto en categoría masculina y femenina fueron los resultados globales para la provincia de Zamora. La provincia que dominó este campeonato fue la de Burgos tanto en masculino como en femenino. Los atletas del Benavente Atletismo seleccionados para este campeonato fueron:

Laura Maniega Martínez. 1.000 ml. puesto 7. 3:28.06, en Peso (3 kgs) puesto 16. 5,35 metros

Marina García Chacón. Longitud. Puesto 15. 3,65 metros.

Sergio García Chacón. 150 ml. 4º puesto. 21.37 y en longitud puesto 11 con 4,03 metros

Carlos López Alonso. 1.000 ml. puesto 11. 3:17.95 y en longitud puesto 13 con 3,81 metros

Lucas Alonso Justo. 500 ml. 1:40.55

Además, ese mismo 1 de mayo se celebró la XIII Carrera popular de Burganes de Valverde (Zamora). El color azul del Benavente Atletismo brilló en Burganes de Valverde. Ángel Alejandro Nieto Felipe, del Benavente Atletismo, con 22:54 y Leticia Prieto Diaz, del Gijón Atletismo, con 26:28, fueron los vencedores con autoridad en esta nueva edición de la carrera popular uno de mayo.

Resultados de los atletas de la marea azul en esta competición:

2º puesto de la general para Roberto Llana Inés. 23:18

5º Senior. Kevin Marin Miguelez Alonso. 24:32

7º Senior. Víctor Manuel Rivas Flórez. 25:20

7º Master A. Francisco Vega Núñez. 26:11

9º Senior. Jesús Rubio Izcara. 26:50

10º Senior. Víctor Hierro de Castro. 26:52

3ª General y 1ª Senior femenina. Marta María Fraile Villarejo. 30:14

5ª Master A. Femenina. Sara Rabadán Enríquez. 36:20

1º Infantil C. femenino. Lucia López Carracedo

5º Infantil C. masculino. Víctor Cuadrado Rabadán.

7ª Benjamín F. Alicia Cuadrado Rabadán.

PROXIMAS CITAS ATLETAS CLUB BENAVENTE ATLETISMO.

4 de mayo. 39 trofeo San Isidro de Atletismo. XX Memorial Paco Sánchez. Nerja. (Málaga)

4 de mayo. I Control Primavera Pista AL. Ayuntamiento de Salamanca

7 de mayo. Reunión de Velocidad Ciudad de Móstoles. (Madrid)

7 de mayo. Campeonato Autonómico Sub 14 AL. Valladolid

8 de mayo. Campeonato de España de Ruta 10 kilómetros, Absoluto y Master. Individual y por equipos. El Barco de Valdeorras (Orense)

