El Real Valladolid hace agua en Éibar y demuestra que no está al nivel de los de arriba

El Real Valladolid no se ha presentado a jugar a Éibar. Y si lo hizo, no se vio. El conjunto de Paulo Pezzolano ha vuelto a las andadas y ante un rival directo, uno de su Liga, ha demostrado que se encuentra varios peldaños por debajo. Un 5-1, tras un 2-0 en la primera parte, que dejó en evidencia todas las carencias de la plantilla, empezando por la portería, y del entrenador.

La primera parte arrancó con un vendaval. Pronto pudo el equipo armero adelantarse en el marcador, pero fue anulado el tanto de Stoichkov. El colegiado Arcediano Monescillo dio una bola de extra. Anteriormente también puedo anotar Bautista por partida doble y Stoichkov en otra ocasión. Y como se veía venir, llegó. Un gran pase de Matheus Pereira y Aketxe, sólo en la frontal, la anotó esquinado a la izquierda de John. La defensa blanquivioleta no estuvo y el centro del campo tampoco supo tapar.

El Pucela tenía serias dificultades para tener el balón, pero también para defenderse. Lo vivido en pasadas jornadas se esfumó con cinco ocasiones claras para el Éibar en apenas 25 minutos. Fue 1-0, pero pudieron ser más. En el minuto 32 llegó el segundo. Pase de Stoichkov para Bautista y éste, dentro del área y al primer toque, la cuela por toda la escuadra. Y pudo ser otro más, pero una buena parada de John lo evitó en el 37 tras un disparo de Mario Soriano. Una primera parte, de las peores de la era Pezzolano, que dejó hundidos a los aficionados. La defensa de tres hombres con dos carrileros no funcionó en la pizarra del técnico uruguayo con claros fallos en especial de Gustavo.

La segunda parte arrancó con lo que veía todo el mundo, menos Pezzolano. Cambio defensivo, porque un 5-3-2 no vale para esta categoría Adiós a Gustavo Henrique y entrada de Cedric. Y tuvo pronto premio. Remate de cabeza de Sylla al que no puede hacer nada Luca Zidane. Un puro espejismo porque en el 69 llegó el 3-1. Y el resto, nada de nada. Un Pucela que naufraga, y sin sentido. No faltó el tradicional falló de Jhon Víctor, en el minuto 96. Al final, una manita sonrojante.

Ficha técnica

(5) SD Eibar: Luca; Tejero, Berrocal, Arbilla, Ríos Reina (Cristian Gutiérrez, min. 73); Sergio A., Matheus; Aketxe (Corpas, min. 73), Mario S. (Vencedor, min. 82), Stoichkov (Rahmani, min. 86); Bautista (Qasmi, min. 82)

(1) Real Valladolid: John; Boyomo, Gustavo Henrique (Cedric, min. 46), Torres; Luis Pérez (Tunde, min. 84), Monchu, Jurić (Meseguer, min. 79), Lucas Rosa; Iván Sánchez (Anuar, min. 79), Sylla, Montiel

Goles: 1-0, Aketxe, min. 22. 2-0, Stoichkov, min. 32. 2-1, Sylla, min. 48. 3-1, Stoichkov, min. 69. 4-1, Qasmi, min. 84. 5-1, Rahmani, min. 90+.

Árbitro: Arcediano Monescillo (C.T. castellano-manchego) amonestó al local Bautista

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 13 en LaLiga Hypermotion disputado en Ipurua el viernes 27 de octubre de 2023 a partir de las 21.00 horas

Sigue los temas que te interesan