Sergi Guardiola se queda

Sergi Guardiola será delantero del Real Valladolid en esta temporada 2022-23. Así lo ha comunicado el Director Deportivo blanquivioleta, Fran Sánchez, en rueda de prensa este martes después de haber mantenido conversaciones con el jugador, estudiar las posibilidades y confirmar que se encuentra con "ilusión y compromiso". Todo ello lo ha explicado en el marco de la presentación de Mickaël Malsa en la cual ha comparecido junto a David Espinar, director del Gabinete de Presidencia, para responder sobre la actualidad del Club.

"El año pasado teníamos 39 jugadores. Un descenso es siempre trágico y Guardiola lo había pasado mal, tenía un contrato importante y decidimos de la mano salir con una cesión con el objetivo de que hiciera lo que hizo, una gran temporada. Eso ha despertado interés por varios equipos, ambas partes valoramos la posibilidad de la salida pero ninguno de los intereses ha sido una oferta en firme satisfactoria para los intereses del Club. No vamos a regalar a un jugador de su nivel, estamos contentos con su ilusión y compromiso en pretemporada, es un chico extraordinario y con muchas ganas. Hemos tenido muchas conversaciones sobre su situación, y nuestra decisión a día de hoy es que se va a quedar, salvo que llegue una oferta interesante para todas las partes" fueron las palabras de Sánchez, que asumió que "a partir de ahora es decisión del entrenador, él decidirá a quien convoca para Sevilla, si decide por Sergi nosotros encantados".

Recordó el Director Deportivo que "lo importante es el feeling y él nos ha transmitido ese compromiso, y yo tengo ilusión por ayudarle". Y es que Guardiola anotó el curso pasado 8 goles en Primera División con el Rayo Vallecano (más otros dos en Copa del Rey), también en la temporada 2019-20 hizo 8 goles con el Pucela en la élite, y suyos fueron los clave que aseguraron la permanencia en la 2018-19 cuando en medio curso hizo tres tantos con la blanquivioleta. Por todo ello, y a excepción de la campaña de descenso donde solo hizo una diana, el directivo pensó en un "balance global" para afirmar que "Sergi en Primera ha ayudado a conseguir los objetivos del Club".

La situación del mercado

Fran Sánchez también respondió sobre las situaciones de otros futbolistas, y las posibles incorporaciones. Lo hizo desde una perspectiva realista, de un mercado que "no está siendo fácil para nadie" y desde la realidad económica del Pucela.

"Necesitamos un central y un extremo izquierdo, no sé si nos dará para hacer las dos operaciones" manifestó, y supeditó todo a "de cómo gestionemos las salidas dependerá tener más o menos entradas". Una situación que afronta con "ganas y valentía, poniendo en valor a la plantilla que nos subió a Primera División, un grupo humano sano, con un cuerpo técnico con ganas de hacer las cosas bien y jugadores con ganas de conseguir los objetivos".

Por ello, sobre las salidas, comentó que la de Víctor García se está "ultimando para que se desvincule del Club", sobre Sekou "nos han llamado varios equipos, tenemos muchos jugadores en esa posición y no caben todos", Stiven Plaza "estamos cercanos a llegar a un acuerdo", con Hugo Vallejo "creemos que hay que encontrar una solución y que vuelva de una mejor forma", y acerca de Waldo "queremos firmar a un extremo diferente y él sabe su situación". Mientras que, por otra parte, respondió sobre Kike Pérez afirmando que "es un activo del Club y contamos con él". En función de esas salidas será tiempo de hablar de llegadas ya que "nosotros no tenemos palancas, nos adaptamos a la situación que tenemos con muchísima ilusión".

Tanto Fran Sánchez como David Espinar destacaron que el Pucela ha inscrito a todos los jugadores con los que cuenta, un Club "profesional que inscribe en tiempo y forma, y no el último día, el Club lo ha hecho muy bien y es motivo de agradecimiento". Y completó Espinar que "nuestro principal activo son las personas y esas no se venden, no podemos aplicar palancas porque el Club no tiene patrimonio, los clubes tienen los límites de coste que tienen por sus recursos y patrimonio y el Real Valladolid no dispone de palancas".

Por último, el director del Gabinete de Presidencia respondió sobre la campaña de abonados y el récord alcanzado por la familia vallisoletana: "Ojalá podamos llegar a los 25.000 abonados pero no queremos ponernos más objetivos que desarrollar la campaña en las mejores condiciones, quiero disculparme por algunos fallos que han causado molestias, y desde la humildad vamos a intentar que no se repitan estos errores porque si queremos alcanzar la excelencia tenemos que contar con proveedores que sean excelentes".

Malsa llega "con mucha ilusión"

Sensación de familia e ilusión por unirse a un proyecto al que viene a aportar sus cualidades para ayudar a los compañeros. Desde la humildad y el trabajo, Mickaël Malsa se presentó ante los medios como jugador del Real Valladolid a donde llega con "mucha ilusión" y con la intención de "seguir en Primera". "No he pensado mucho, para mí era Valladolid y ya está, es una buena oportunidad para mí para demostrar la calidad que tengo desde el respeto por este Club, estoy aquí para apoyar el proyecto, ayudar a mis compañeros y dar lo mejor de mi parte" aseguró el jugador francés, quien desveló que "algunos jugadores, como Sergio León con quien coincidí en Levante, me han hablado muy bien del Club".

Puso en valor el parisino que "desde el primer día me han recibido muy bien los jugadores y el cuerpo técnico, estoy muy agradecido porque he sentido esa sensación de familia, juntos, eso me gusta". Y desgranó sus cualidades, un jugador "intenso y que primero quiero ayudar al equipo, defender, parar los ataques de los rivales y comenzar la construcción del juego". Malsa además dijo que aunque "no he hecho muchos partidos amistosos con el Levante me siento bien, voy a dar todo en los entrenos para estar con el grupo".

Sobre su trayectoria, examinó que "en el fútbol hay momentos altos y bajos, en Mirandés jugué en mi sitio y el Levante hubo muchos cambios de entrenadores, pero es así el fútbol, hay que aguantar y yo voy a dar todo para el equipo". Por último, cuestionado por el partido ante el Villarreal, insistió en que "fue un partido muy difícil, un gran rival el Villarreal, semifinales de Champions, muy completo en todos los aspectos" y mandó un mensaje positivo: "Sabemos lo que tenemos que mejorar y lo vamos a trabajar esta semana para pensar en Sevilla".

Víctor García no continúa en el Pucela

Víctor García Raja (Valencia, 16-09-97) no continuará en el Real Valladolid. El jugador de banda, que puede ocupar posiciones ofensivas y defensivas en el perfil diestro, abandona la disciplina blanquivioleta.

El valenciano formó parte del histórico Promesas que jugó el playoff de ascenso a Segunda y en ese curso (2019/20), su primero como blanquivioleta, debutó en LaLiga Santander con el Real Valladolid. El año siguiente estuvo cedido en el CE Sabadell, con quien disputó 35 partidos en LaLiga SmartBank, y la pasada campaña en el RC Deportivo, club del que llegó a los Anexos, donde solo pudo jugar 14 encuentros de Primera RFEF y uno de Copa del Rey debido a una lesión de la que ya está recuperado.

El Real Valladolid quiere agradecer a Víctor García su desempeño como blanquivioleta y desearle la mejor de las suertes en su nueva etapa personal y profesional.

