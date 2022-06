La crítica de Pacheta, el fondo CVC o las grabaciones de la RFEF: Tebas no se muerde la lengua en Valladolid

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha acudido este lunes al quinto desayuno de la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid y ha abordado múltiples temas sobre los que, como nos tiene acostumbrados, no se ha mordido la lengua. Entre ellos, se han recordado las palabras del entrenador del Pucela, Pacheta, en las que se quejó sobre las ventanas internacionales que provocó, en varias ocasiones, perder a algunos jugadores capitales del equipo para partidos claves durante la temporada.

En este sentido, Tebas ha señalado que "llevamos muchos años así" y yo creo que Pacheta "se mira a sí mismo y lo que le interesa". El máximo dirigente del fútbol profesional español ha asegurado que a la competición en general "no le interesa parar". Esto se debe a que porque si no "queda muy tapada" por la Liga Santander. "Hay seis jornadas en las que no está tapada por la Primera División. Luego cuando está la Copa África nadie se queja de que se vayan jugadores", ha afirmado para seguidamente aclarar que "son unas normas que todo el mundo sabe cuando empieza la competición". "Cuando Pacheta vino aquí ya sabía que había jugadores que no iban a estar convocados", ha añadido.

Otro de los temas a tratar en este desayuno han sido los fondos CVC que han supuesto un incremento muy relevante en las inversiones de los clubes en infraestructuras y desarrollo. "Hacemos un seguimiento casi diario con el dinero, lo que se está consiguiendo con ello es que proyectos que nunca se hubiesen acometido o que hubieran tardado 15 o 20 millones lo estén haciendo ahora. Un ejemplo es la ciudad deportiva de Valladolid. Nos va a permitir ponernos al fútbol español por delante o igualar a otras potencias europeas", ha señalado.

Tampoco se ha mordido la lengua cuando ha sido preguntado por las escuchas de las conversaciones de Rubiales y que han publicado algunos medios de comunicación. En este sentido, Javier Tebas ha aseverado que es "aberrante" grabar o ver los Whatsapp. "Quién se va a sentar en una reunión con él y los de la RFEF sin graban todo... habrá que ir desnudos a los encuentros", ha sentenciado.

