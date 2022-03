El Atlético Valladolid tratará de mantener su buena línea ante el espectacular Barça

Plato fuerte para el regreso a la Liga Sacyr Asobal de los gladiadores azules tras la ventana de selecciones y la fase final de la Copa del Rey. El Recoletas visita el Palau Blaugrana este sábado a las 13:30 horas para medirse al inabordable Barça, que acaba de revalidar el título copero en Antequera y es el vigente campeón de liga.

Con la mirada puesta en los importantes choques que afrontará más allá de este fin de semana, cuando tenga que recibir en Huerta del Rey al BM Antequera el domingo 10 de abril y después visite al Unicaja Banco Sinfín el 20 del mismo mes, el conjunto pucelano aprovechará su visita al feudo azulgrana para apuntalar su mejoría y tratar de competirle el máximo número de minutos a un rival hoy por hoy inalcanzable.

El Barça recibirá a los gladiadores azules con solo una derrota (por alineación indebida) en este curso liguero, ante Bathco Torrelavega, y con todo a favor para repetir como campeón de Liga Sacyr Asobal por duodécima temporada consecutiva, ya que aventaja en 10 puntos al segundo Bidasoa con 9 jornadas por disputarse. En la primera vuelta, se llevó los dos puntos de Huerta del Rey con holgura, 24-40.

En cuanto a los gladiadores azules, salieron del descenso y eliminatoria de permanencia ganando brillantemente al Frigoríficos Morrazo antes del parón (31-26), pero sus 16 puntos en la tabla (13º) le obligan a estar alerta ya que aún hay trabajo por delante hasta asegurarse la permanencia.

Con toda la plantilla a disposición de sus técnicos, excepto Diego Camino, el Recoletas afronta sin complejos su visita a Barcelona, “es uno de los mejores equipos del mundo, dicen que está en horas bajas pero veremos como plantean este partido. Nosotros vamos a seguir con la misma buena dinámica de trabajo, lo que estamos entrenando en Huerta del Rey lo vamos a poner en marcha en el Palau sabiendo que lo importante son las ocho siguientes jornadas”, señaló Óscar Ollero, segundo entrenador del Recoletas.

Los pucelanos tratarán de disfrutar de esta cita, conscientes de que dar la sorpresa es casi inviable, “en la Liga Sacyr Asobal es difícil que ellos pierdan, aunque hay equipos que les están poniendo las cosas difíciles. Vamos a contar con todos los jugadores sénior ya que juveniles como Pablo y Alejandro se quedarán aquí para jugar la F4 del Campeonato de Castilla y León”, comentó el segundo entrenador del Recoletas.

Sobre el objetivo que se marca el equipo en Barcelona, Ollero aseguraba que es ser competitivos todo lo posible, esperando no padecer ningún percance físico que les lastre para los decisivos partidos posteriores frente a BM Iberoquinoa Antequera y Unicaja Banco Sinfín, “a una plantilla donde están Cindric o N´Guessan que son los mejores jugadores del mundo, aunque yo no los cambio por Borja ni por Arthur por ejemplo, intentaremos competirles y tratar de hacerlo lo mejor posible si es durante los sesenta minutos mejor que cincuenta, aunque lo principal es venir sin lesionados”, indicó.

Gran alegría de Serrano

En la rueda de prensa previa también compareció el extremo derecho Jorge Serrano, recientemente convocado para la selección absoluta por Jordi Ribera, “estoy con mucha ilusión, no me lo creía el otro día cuando me llamaron y estoy encantado de trabajar con los mejores”, afirmó sobre su inclusión en la lista de España. “Ahora que he podido ayudar al equipo tras pasarme la primera vuelta en la grada me ha llegado el premio cuando menos lo esperaba. Pienso disfrutarlo y aprovecharlo”, añadió.

Para Serrano, el mérito de su llegada a los Hispanos, pasa también por haber fichado en su momento por el Recoletas Atlético Valladolid, “este club lleva muchos años trabajando bien con gente joven, yo llegué siendo un chaval y estoy muy agradecido por lo que me han enseñado, seguro que seguirá haciéndolo muy bien en los próximos años”, subrayó el internacional júnior y Sub27.

