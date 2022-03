Jorge Serrano, gran novedad en la convocatoria de los Hispanos para medirse a Francia

Jorge Serrano es la gran novedad de los Hispanos para el doble enfrentamiento amistoso ante Francia que se celebrará en el país galo los días 14 y 16 de abril, fechas en las que no habrá competición Asobal. Su elevado rendimiento en esta segunda vuelta de Liga Sacyr Asobal no ha pasado desapercibido para el seleccionador Jordi Ribera, que contará por primera vez con el madrileño de 24 años para la selección absoluta, aunque Serrano ya ha sido internacional junior y disputó dos amistosos con el equipo nacional Sub 23 en Catar en 2017.

El extremo derecho se une al lateral Miguel Martínez, cuya progresión en las últimas temporadas tampoco pasó por alto el área técnica de la RFEBM, como jugador del Recoletas en haber recibido la llamada de la absoluta de España, aunque en esta ocasión Martínez no ha sido incluido en la lista de 18 jugadores que se desplazarán hasta tierras francesas.

Tras una primera vuelta condicionada por los problemas físicos, Jorge Serrano se ha destapado en los últimos 10 partidos de liga dejando no solo unas excelentes sensaciones sino unos números de alto nivel, que le hacen ser actualmente uno de los jugadores más destacados de la Asobal con una media de ocho goles por encuentro en la segunda vuelta.

Por si fuera poco, Serrano ha alcanzado esta temporada el liderato como máximo goleador histórico del Recoletas en Liga Sacyr Asobal con 439 tantos, siendo a fecha de hoy cuarto en el ranking general con 468 en 130 partidos, a solo dos goles del segundo, Adrián Fernández, y además ha sido incluido en el 7 Ideal de la Jornada en Liga Sacyr Asobal en tres ocasiones este curso (J15, J18, J20).

Sobre la agenda del combinado nacional, los convocados, con diez novedades en relación al equipo que afrontó los choques de la Golden League en Dinamarca hace menos de dos semanas, quedarán concentrados el domingo 10 de abril en Madrid, para desde allí volar en la mañana del lunes 11 hasta París, donde comenzará la preparación.

España se medirá a Francia el jueves 14 de abril a las 21:05 horas en el Accor Arena de París y el sábado 16, también a las 21:05, en Le Phare de Chambery.

Sigue los temas que te interesan