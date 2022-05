El Perfumerías Avenida se impone a la presión local y se alza campeón de la LF Endesa

Era el último de los hitos que le faltaba por conseguir al Perfumerías Avenida en competición nacional. 10 títulos de Copa, 9 de SuperCopa, 1 Euroliga… y ya tiene 8 campeonatos de Liga, igualando el registro del Ciudad Ros Casares.



Las salmantinas estrenaron su palmarés en la temporada 2005/06 derrotando al FC Barcelona, antes de la época del dominio del Ros Casares. Las perfumeras consiguieron ganar la final de la 2010/11 a las valencianas en una temporada gloriosa en la que también conquistaron la Euroliga.



En la 2012/13 llegó la tercera, con el Rivas Ecópolis como rival, y tras dos finales perdidas, llegaron el ‘trhee peat’ en 2016, 17 y 18 (las tres con el Spar Girona como finalista). La séptima se consiguió la temporada pasada, con el Valencia BC como rival.



Con esta octava Liga, el Perfumerías Avenida iguala al Ros Casares Valencia, y se coloca por delante de históricos como el Creff Madrid (7), el Dorna Godella (6) y el Celta de Vigo (5). Por el contrario, el Valencia BC termina la temporada con los títulos de Supercopa y Supercopa de Europa, y el segundo puesto de la LF Endesa.

El partido final

Celebración del título de liga FEB Endesa del Perfumerías Avenida FEB

Las estrellas internacionales asumen la responsabilidad (15-19)

Con la misma tensión que finalizó el primer encuentro, comenzó este segundo partido de las finales de LF Endesa. Los dos conjuntos intercambiaron los primeros desaciertos fruto de esa presión, si bien, tras el 4-6 aparecieron las estrellas internacionales dotando el partido de un ritmo mucho más fluido. Un triple de Karlie Samuelson puso el 4-9, pero respondió Bec Allen (6-9) dando paso así al duelo de aleros. Convirtió Samuelson desde la línea de libres hasta que la australiana encadenó dos acciones para situar a las suyas por delante (13-11). Tomó el relevo otra de las estrellas internacionales sobre la que más miradas había puesta en La Fonteta. Kahleah Copper marcó dos triples consecutivos (13-17) y pese a al acierto de Marie Gülich (15-17), Adaora Elonu anotó sobre la bocina (15-19).



Una Kahleah Copper en modo MVP lleva al Avenida al +16 (12-19)

Tras más de minuto y medio sin anotación, Raquel Carrera desatascó el tanteo del segundo cuarto con un aro pasado (17-19) sin embargo, con los puntos de Fasoula, Karlie Samuelson y Silvia Domínguez, el equipo azulón cuajo un parcial de 2-10 que supuso una nueva máxima (19-29). La zona propuesta por Rubén Burgos sirvió para cortar la racha rival y con un triple de Allen la cosa se ajustó (22-29), no obstante, la falta de acierto impidió que el buen momento taronja se viera traducido en una remontada. El Avenida encontró una vía de anotación en los tiros libres (22-31) y sobre todo, vio como Kahleah Copper puso el modo MVP y con cinco puntos consecutivos elevó la diferencia hasta el +16 (22-38). Reaccionó el Valencia con un 2+1 de Trahan Davis y una canasta de Allen, dejando en el 27-38 al descanso.



Trahan Davis desata la locura en La Fonteta (17-9)

Con intención de prolongar las buenas sensaciones del final del segundo asalto, el Valencia Basket saltó a pista con claras intenciones de forzar la remontada. Fue un parcial de 9-1 y tuvo un nombre propio, Celeste Trahan Davis. La interior estadounidense Trahan Davis anotó de todas las formas y con la inestimable ayuda de sus compañeras Allen y Ouviña, metió a las suyas de nuevo en partido (36-39). Fueron Copper y Fasoula las que cortaron la fiesta de La Fonteta (36-43) pero animó el asunto Leti Romero con un triple nada más salir del banquillo (42-43). El periodo se cerró con una canasta de Gülich (44-43) y los puntos de Copper y Fasoula (44-47).



El Perfumerías Avenida no se arruga ante la presión local (18-20)

El comienzo del último asalto fue toda una demostración de carácter del Perfumerías Avenida. Karlie Samuelson sacó una valiosa falta en ataque y en la siguiente jugada, anotó sobre la bocina de los 24 (44-49). Al equipo azulón le costaba mantener a raya a Trahan Davis (46-49), si bien, de una manera o de otra, las visitantes lograban anotar (46-52). Remó con todas sus fuerzas el equipo taronja a base de los triples de Allen 52-56, no obstante, jugadoras como Maite Cazorla o Fasoula no fallaron en el momento clave (56-62). El Valencia entró al último minuto con intenciones claras de volcar el marcador al lograr Ouviña un 2+1 de Ouviña (62-65), pero sentenció Leo Rodríguez desde el 4.75 (62-67).

Sigue los temas que te interesan