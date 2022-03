El Fundación Aliados renuncia a organizar una Euroliga 2 sin oficialidad

El Fundación Aliados ha tomado la determinación de no organizar la fase final de la Euroliga 2, que iba a tener lugar del 21 al 24 de abril en Valladolid, debido a la decisión de la IWFB Europe –International Wheelchair Basketball Federation- de no dotarla de un carácter competitivo oficial, ya que las fases preliminares fueron suprimidas y, por tanto, no existe ránking de equipos participantes.

Ante esa anulación de las fases preliminares, debido a la aparición de la sexta ola de la pandemia, “demasiado precipitada”, en opinión del presidente del BSR Valladolid y entrenador del Fundación Aliados, José Antonio de Castro, la fase final se quedó sin rivales definidos, salvo el campeón de la última competición y el anfitrión, que era el conjunto vallisoletano.

Para mantener “viva” la actividad deportiva, el organismo europeo propuso la realización de torneos con equipos invitados, pero al no contar con ninguna oficialidad y ser “más amistosos que competitivos”, el club morado rechazó la posibilidad de albergarlo, ya que no quieren hacer nada que no esté enmarcado en una competición oficial continental.

Uno de los objetivos del BSR Valladolid es seguir manteniendo el prestigio obtenido a lo largo de su historia como organizador de competiciones europeas, y consideran que para ello es importante tener las fechas asignadas con tiempo, los equipos que participan y la infraestructura necesaria, lo que no se ha cumplido con esa decisión de la federación internacional.

“Lo que está claro es que no poder acoger la Euroliga 2, como estaba fijado desde hace ya dos temporadas, ya que el pasado año también fue suspendida a causa de la pandemia, ha supuesto un perjuicio económico para el club, que deja de ingresar un dinero que se había previsto, y además trastoca esa buena fama como anfitriones, puesto que afecta a terceros –instituciones y patrocinadores-“, ha explicado De Castro, quien confía en que el Fundación Aliados sea el encargado de organizar competición europea la próxima temporada, en las condiciones habituales, y con los equipos clasificados en las fases previas.

