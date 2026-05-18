La boxeadora vallisoletana Isa Rivero retiene su título de campeona del mundo de peso átomo

La boxeadora vallisoletana Isa Rivero, tras su victoria en la Cúpula del Milenio de Valladolid, este domingo

La púgil vallisoletana Isabel 'Isa' Rivero ha revalidado su corona mundial del peso átomo de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA) al imponerse por decisión unánime a la tailandesa Watcharaporn Namphon en la Cúpula del Milenio de Valladolid.

La vallisoletana, que defendía su título por primera vez, dominó el combate de principio a fin ante un pabellón repleto que vibró con cada golpe.

Rivero (ahora con un récord de 13-3-1, 1 KO) salió al ring con la esquina roja y una actitud ofensiva desde el primer asalto.

Su excelente juego de pies, movilidad y precisión en los golpes directos al rostro desarbolaron a Namphon (14-1, 8 KO), una rival peligrosa por su poder de nocaut poco habitual en categorías mínimas.

Los jueces puntuaron de forma unánime: 100-90, 100-90 y 99-91 a favor de la española.

La tailandesa, clasificada entre las mejores del mundo y con experiencia como campeona nacional, intentó reaccionar en los asaltos tercero, noveno y décimo, pero Rivero controló el tempo del pleito con maestría.

El árbitro no tuvo que intervenir en ningún momento de relevancia.

"Todo se desarrolló según lo planeado. Teníamos una estrategia clara y ha salido perfecto. No se puede pedir más: con la Cúpula llena y un público que nos ha empujado desde el primer segundo", declaró Rivero tras el combate, visiblemente emocionada.

La vallisoletana, de 38 años, destacó la "exigente y dura" preparación para esta defensa, tras recuperarse plenamente de una lesión de tobillo que arrastraba de su anterior combate.

Un "honor" para Valladolid

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha felicitado a Rivero y ha asegurado que su triunfo es "todo un honor" para Valladolid y para el deporte femenino de la ciudad.

"Gracias campeona por tu ejemplo", ha publicado en su cuenta de la red social X.

En el mismo sentido, el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha dado la enhorabuena a la boxeadora vallisoletana en otra publicación en X en la que ha recordado que, tras su victoria, "ha retenido el título mundial de peso átomo".

De científica a campeona mundial

Isa Rivero, que compagina el boxeo con su trabajo como científica en un laboratorio farmacéutico de I+D, comenzó en este deporte a los 28 años casi como un hobby para desconectar de las largas jornadas laborales.

Su progresión ha sido meteórica: dos veces campeona de Europa y, desde noviembre de 2025, campeona del mundo WBA tras vencer por decisión mayoritaria a la mexicana Silvia 'La Guerrerita' Torres en la misma Cúpula del Milenio.

Con esta primera defensa exitosa, Rivero se consolida como la tercera española en lograr un título mundial absoluto de boxeo femenino y se erige en un referente del deporte en Castilla y León.

"El boxeo era un hobby y se me ha ido de las manos", ha comentado en alguna ocasión con su característica humildad.

La velada, organizada como un gran evento internacional, confirmó el buen momento del boxeo femenino en España y el apoyo incondicional de la afición vallisoletana.

Isa Rivero ya piensa en nuevos retos, pero por ahora celebra una noche histórica en casa: campeona del mundo... y todavía con hambre de gloria.