La Finita defiende su cinturón de campeona mundial en Valladolid ante una tailandesa casi imbatible

Isa Rivero, en el Ayuntamiento, durante la presentación del Mundial Boxeo Peso Átomo. Cedida

La Finita vuelve al ring y lo hará de nuevo en Valladolid. La púgil vallisoletana Isabel Rivero, defenderá su corona mundial del peso átomo frente a la tailandesa Watcharaporn Namphon en la Cúpula del Milenio.

Será el próximo domingo 17 de mayo cuando se celebre un evento deportivo del más alto nivel en el boxeo femenino español con el título en juego de Campeona del Mundo en la ciudad del Pisuerga.

Rivero, considerada una de las pioneras del boxeo femenino en Castilla y León y en España junto a figuras como María Jesús Rosa y Joana Pastrana, continúa agrandando una trayectoria histórica dentro del deporte nacional.

La defensa del cinturón no será sencilla. En la esquina opuesta estará Namphon, actual campeona nacional tailandesa del peso átomo y clasificada entre las mejores boxeadoras del mundo por los organismos WBA, IBF y WBO.

La asiática llega con un impresionante récord de 14 victorias y una sola derrota, con ocho triunfos antes del límite, lo que anticipa un combate de enorme exigencia para la campeona vallisoletana.

La velada contará con un combate mundial programado a diez asaltos y se espera un ambiente de gala en la Cúpula del Milenio, recinto que ya ha acogido anteriores eventos de éxito y que apunta nuevamente al lleno absoluto.

Pionera

La vallisoletana fue la primera mujer de Castilla y León en conquistar un Mundial Absoluto de boxeo en peso átomo y suma además dos títulos europeos de la categoría, dos campeonatos iberoamericanos y el cinturón WBC Mediterráneo.

En su carrera también destaca la disputa de un Mundial Absoluto del peso mínimo en Sindelfingen ante la actual doble campeona mundial Sarah Bormann, consolidándose como una de las referencias españolas en el panorama internacional.

Además del combate estelar, el evento incluirá dos peleas profesionales adicionales y varios combates amateur de alto nivel, en los que participarán algunas de las futuras promesas del boxeo nacional, completando así una cita pensada para todos los aficionados.

La velada cuenta con el respaldo de la Fundación Municipal de Deportes, la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Valladolid, la Diputación de Valladolid y el Consejo Superior de Deportes.