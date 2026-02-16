Tevenet, fulminado: adiós tras un pobre balance de cuatro puntos de 21 posibles y una humillante derrota en Granada

Luis García Tevenet en su último partido ante el Granada. Fotografía: Real Valladolid.

El Real Valladolid ha destituido a Luis García Tevenet como entrenador del primer equipo en la tarde de este domingo, 15 de febrero, después de la sonrojante derrota del sábado ante el Granada por 5-1.

El club ha querido agradecer al preparador su desempeño como entrenador del primer equipo y le ha deseado la mejor de las suertes en su nueva etapa, tanto personal como profesional.

El Real Valladolid ha pasado de comenzar la temporada 2024/2025 en Primera División a estar en la 2026/2027 con riesgo notable de descenso a Primera RFEF.

El riesgo de descenso es mayor cada jornada y, en la actualidad, el conjunto blanquivioleta se encuentra, con 28 puntos, en zona de descenso.

La decisión de destituir a Luis García Tevenet, tercer entrenador de la temporada tras Guillermo Almada y Sisinio González. Dice adiós tras la humillante derrota en Granada por 5-1.

Los números de Tevenet son pésimos con 17 goles encajados en siete partidos, cuatro derrotas consecutivas, tres de ellas recibiendo tres tantos o más, y un bagaje de cuatro puntos de 21 posibles.

Ahora, el Pucela se queda sin entrenador, aunque suena, con fuerza, la posibilidad de que Francisco Escribá coja las riendas del equipo.