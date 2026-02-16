Luis García Tevenet en su último partido ante el Granada.

Luis García Tevenet en su último partido ante el Granada. Fotografía: Real Valladolid.

Tevenet, fulminado: adiós tras un pobre balance de cuatro puntos de 21 posibles y una humillante derrota en Granada

El 5-1 en el Nuevo Los Cármenes ha provocado la destitución del míster siete jornadas después de su llegada. Suena Fran Escribá.

El Real Valladolid ha destituido a Luis García Tevenet como entrenador del primer equipo en la tarde de este domingo, 15 de febrero, después de la sonrojante derrota del sábado ante el Granada por 5-1.

El club ha querido agradecer al preparador su desempeño como entrenador del primer equipo y le ha deseado la mejor de las suertes en su nueva etapa, tanto personal como profesional.

Guillermo Almada durante su presentación como nuevo entrenador del Pucela

El Real Valladolid ha pasado de comenzar la temporada 2024/2025 en Primera División a estar en la 2026/2027 con riesgo notable de descenso a Primera RFEF.

El riesgo de descenso es mayor cada jornada y, en la actualidad, el conjunto blanquivioleta se encuentra, con 28 puntos, en zona de descenso.

La decisión de destituir a Luis García Tevenet, tercer entrenador de la temporada tras Guillermo Almada y Sisinio González. Dice adiós tras la humillante derrota en Granada por 5-1.

Los números de Tevenet son pésimos con 17 goles encajados en siete partidos, cuatro derrotas consecutivas, tres de ellas recibiendo tres tantos o más, y un bagaje de cuatro puntos de 21 posibles.

Ahora, el Pucela se queda sin entrenador, aunque suena, con fuerza, la posibilidad de que Francisco Escribá coja las riendas del equipo.