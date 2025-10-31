La portera Adriana Nanclares, mejor deportista de Castilla y León en los Premios Pódium del Deporte

La futbolista Adriana Nanclares Romero ha obtenido el galardón a Mejor Deportista Absoluto de los XIII Premios Pódium del Deporte de Castilla y León, tal y como ha quedado reflejado en el Boletín Oficial de la Comunidad de este viernes.

Estos premios reconocen los méritos de los deportistas y entidades más destacados de la Comunidad durante 2024. El acto de entrega se celebrará el próximo 6 de noviembre en el Monasterio de Nuestra Señora de Prado, en Valladolid.

El jurado ha concedido este galardón a la joven guardameta destacando "su debut" en la Selección Española Absoluta de Fútbol Femenino, después "de atesorar más de 90 partidos" en la primera división femenina, en la portería del Madrid CFF y, actualmente, en el Athletic Club de Bilbao.

Además, el Premio a Mejor Deportista Promesa ha recaído en el patinador Adrián Alonso García, por "varios segundos puestos en los Campeonatos de Europa de Patinaje de Velocidad de Oostenden, en Bélgica; terceros en los Campeonatos del Mundo de Montesilvano, en Italia, y primeros en los Campeonatos de España de Velocidad pista de Moreda (Gijón)".

Por otro lado, el Premio a la Mejor Entidad Deportiva ha sido para el Club Patinaje en Línea Valladolid, cuyos equipos femenino y masculino han cosechado títulos nacionales e internacionales.

En categoría femenina, el jurado destaca el Campeonato de Europa de Clubes de Hockey Línea celebrado en Jaca, además de los títulos de Liga y Copa de la Reina.

En categoría masculina, el club fue subcampeón tanto en el Campeonato de Europa de Clubes de Hockey Línea, disputado en la República Checa, como en la Liga y en la Copa del Rey.

El jurado también ha resaltado los logros internacionales de sus deportistas: cinco jugadoras fueron Campeonas del Mundo Junior con la Selección Española, cinco Senior resultaron subcampeonas del Mundo con la Selección Absoluta, y cinco jugadores Senior lograron también la plata mundial con la selección masculina.

El Premio a la Mejor Entrenadora de Castilla y León ha sido para Laura López Valle, seleccionadora española femenina junior de natación sincronizada. El jurado ha valorado los terceros y cuartos puestos obtenidos en los Campeonatos del Mundo de Lima, así como los cuatro primeros puestos y varios segundos en los Campeonatos de Europa de Malta.

La nadadora Marta Fernández Infante ha sido reconocida con el Premio Deporte y Discapacidad, por sus resultados en los Juegos Paralímpicos de París. Logró un segundo puesto, dos terceros, un quinto y un sexto, sumando tres medallas para la delegación española.

También obtuvo cuatro oros y una plata en los Campeonatos de Europa de Madeira, y ocupa el número uno del ranking mundial en 50 metros mariposa S3 y el segundo puesto en 100 metros libres S3.

Mientras que la piragüista Ainnare García González ha recibido el Premio Deporte en Edad Escolar, por sus tres subcampeonatos de España en categoría infantil, méritos que la convierten, según el jurado, en "una gran promesa de este deporte en Castilla y León".

El jurado ha otorgado también tres Menciones Especiales. La primera ha sido para la judoka paralímpica Marta Arce Payno, que acumula cuatro medallas en cuatro Juegos Paralímpicos, entre 2004 y 2024. Se ha destacado su "colaboración con diversos organismos e instituciones, transmitiendo sus experiencias como deportista profesional".

La segunda Mención ha reconocido a la Vuelta Ciclista a España, por su "sólido vínculo con Castilla y León desde hace muchos años", con salidas o llegadas de etapa en numerosas localidades y recorridos por cientos de municipios de la Comunidad.

Por último, la tercera Mención ha recaído en la Fundación Aliados, por su labor de más de 15 años impulsando el deporte en Castilla y León.

El jurado subraya su "apuesta de patrocinio relevante y sostenida en el tiempo", su trabajo en la inclusión sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad y su participación activa en el mundo del deporte, patrocinando eventos y un club de baloncesto.