Castilla y León brillará en París 2024: Marta Arce, de renunciar a unos Juegos por maternidad a ser abanderada

La judoca vallisoletana Marta Arce, junto al jugador de tenis de mesa sevillano Álvaro Valera, vivirán en los Juegos de París un momento inolvidable. Ambos han sido los elegidos por el Comité Ejecutivo del Comité Paralímpico Español (CPE) para ser los abanderados de la delegación nacional en la ceremonia de Inauguración de los Juegos Paralímpicos de París el próximo 28 de agosto.

Un momento irrepetible que podrán disfrutar al desfilar al frente por los Campos Elíseos desde donde entrarán a la Plaza de la Concordia, que hará las veces de estadio olímpico. Para Arce es la guinda a su carrera que cuenta con tres medallas paralímpicas (2 platas y 1 bronce) y que en tierras galas disputará sus quintos Juegos. Hasta el presidente de la Junta, Fernández Mañueco, ha querido mandar un mensaje de enhorabuena. “Castilla y León brillará en @Paris2024 El 28 de agosto todos los castellanos y leoneses acompañaremos con orgullo a Marta Arce en la ceremonia de inauguración de los #JuegosParalímpicos #Paris2024”.

La vallisoletana, que tiene una discapacidad visual derivada de su albinismo, renunció a los Juegos de Río 2016 por la maternidad, pero regresó en Tokio 2020, ya con tres hijos, para terminar en quinta posición. Marta es fisioterapeuta, habla inglés, italiano y japonés y participa frecuentemente en conferencias y charlas para difundir los valores del deporte paralímpico, formando parte además del grupo de conferenciantes Trainers Paralímpicos de la Fundación ONCE y el CPE.

"Es un honor ser abanderada. Sabía que por edad tenía que entrar en las quinielas, pero no me lo esperaba. Ha sido un ciclo muy duro y difícil, en el que me he sentido a veces un poco sola y es muy gratificante saber que voy a ir delante de la delegación junto a Álvaro con la bandera"