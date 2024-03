Burgos homenajea a Cristina Gutiérrez, ganadora del Rally Dakar 2024: será 'la cara' de la ciudad

La ciudad de Burgos rindió homenaje hoy a la piloto burgalesa Cristina Gutiérrez, que el pasado mes de enero se alzó con la victoria en el Rally Dakar 2024, en la categoría ‘Challenger’, convirtiéndose en la segunda mujer de la historia en lograrlo y la primera española en alzarse con este título. La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, presidió esta tarde la recepción oficial a la piloto burgalesa, en un acto que se celebró en el Teatro Principal, donde anunció que la deportista pondrá la cara de la marca Ciudad de Burgos.

Ayala destacó que la joven representa “todos los valores” que como ciudad quieren representar “El valor del esfuerzo, el valor de las ganas, el valor de seguir, el valor de querer a una ciudad, querer a una afición, querer un deporte”, por ello, quién mejor que la “cara de esa mujer joven, fuerte, con ganas de comerse el mundo”.

Cristina Gutiérrez agradeció el homenaje, el apoyo, y los esfuerzos para que su coche pudiera viajar a Burgos. “Me siento super orgullosa de ser burgalesa, siempre lo he dicho. Allá por donde voy siempre digo que soy de Burgos y que soy española. Así que quiero daros las gracias por haber hecho esto posible, porque sé que no es fácil lo que hay que mover, la seguridad, planes de seguridad, planes de todo tipo. Voy a ser super afortunada de poder recorrer las calles de mi ciudad, donde nací, con el coche con el que gané el Dakar, el real”, destacó. La piloto agradeció a toda la ciudad su apoyo, que ha sentido siempre. “Creo que esto es lo que me ha llevado a hoy en día a ser quien soy”

Tras sus declaraciones, la piloto se desplazó hasta la plaza del Mío Cid, donde realizó un recorrido con el coche con el que ganó el Dakar. Este discurrióentre la plaza del Mío Cid y plaza Vega, y permitió a la burgalesa demostrar sus habilidades al frente del volante y los motivos que la llevaron a lograr este triunfo internacional. Para poder realizarse este recorrido con total seguridad, previamente se acotó el circuito, prohibiéndose la circulación por el puente San Pablo desde las 16 horas, y en el conjunto del trazado desde las 17 horas.

Además, la plaza del Mío Cid acogió por la tarde una animación de calle, y en el lugar se ubicó un DJ y un speaker, y el patrocinador del evento regaló muestras de productos a quienes se acercaban al lugar. Por la mañana, el vehículo se exhibió en el paseo de la Sierra de Atapuerca, donde los burgaleses pudieron ver de cerca el famoso coche con el que Cristina Gutiérrez hizo historia el pasado mes de enero.

La 46ª edición del Rally Dakar 2024 dio inicio el 5 de enero, con salida desde la ciudad de Al-Ula, y finalizó el 19 de enero con una última etapa que coronó como vencedora no solo a Gutiérrez en la categoría ‘Challenger’ sino también al español Carlos Sainz, que se alzó con su cuarto Dakar.

Cristina Gutiérrez (Burgos, 1991), piloto profesional y odontóloga, cumplió su sueño de disputar un Dakar cuando contaba con apenas 26 años, aunque su pasión por el mundo del motor vino mucho antes. La piloto burgalesa fue la primera mujer española en finalizar un Dakar al volante de un coche en 2017; y unos años después, en 2021, se convirtió en la primera mujer piloto en ganar la Copa del Mundo de Rallies Cross-Country de la FIA. En 2022 volvió a participar en el Rally Dakar y terminó tercera en la general, convirtiéndose además en la primera española en pisar el podio final del Rally.