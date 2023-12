El Pucela cambia las reglas del referéndum sobre el escudo y rebaja los requisitos: las nuevas fechas y consejos

Fumata blanca para la celebración de la consulta popular vinculante sobre el escudo del Real Valladolid. Tras las reuniones mantenidas entre el club, que tuvo que rectificar ante el aura bélica que se instauró en la masa social por las condiciones impuestas para el referéndum, y la Federación de Peñas, ya se ha llegado a acuerdo.

De esta manera, el club ha anunciado nuevas fechas y condiciones para la celebración de esta consulta que dirimirá si se vuelve al escudo inmediatamente posterior al actual, una reclamación social que se viene dando desde que en junio de 2022 se impusiese unilateralmente el actual.

De esta manera, la votación irá desde este sábado, 16 de diciembre, a las 10:00 horas, a el lunes, 18 de diciembre, a las 14:00 horas. Este es el primer escalón en el que el club ha cedido ante las peticiones, que era la de que comprendiese un fin de semana para que los abonados pudiesen votar en su tiempo libre.

Donde no ha cedido ha sido en que la consulta sea telemática. No obstante, se ha habilitado el teléfono 697129713 y el correo electrónico abonados@realvalladolid.es para solucionar las incidencias de forma no presencial. Y, para quienes si necesiten de ayuda presencial, las oficinas permanecerán abiertas desde el miércoles y hasta el viernes, para el registro en el Portal del Blanquivioleta, donde se realizará la votación, y el sábado y domingo de 10:00 a 20:00 y lunes de 10:00 a 14:00 ininterrumpidamente para ayudar con la votación.

Es importante resaltar que hay que estar registrado antes del viernes, 15 de diciembre, a las 23:59 horas en el Portal del Blanquivioleta para tener derecho a voto.

Otra de las cuestiones en las que el club ha cedido será en la pregunta que se emitirá. Del "¿ves imprescindible que se vuelva al escudo anterior?" que había levantado críticas, ahora será "¿Quieres volver al escudo anterior?". Las opciones de respuesta serán 'sí' y 'no'.

Para que el cambio al anterior escudo salga adelante, deberá ganar por mayoría simple el 'sí' y deberá producirse una participación mínima del 50% de los abonados registrados en la plataforma del Portal del Blanquivioleta. Es decir, la mitad más uno de síes del total de abonados que sí hayan llevado a cabo el registro.

De esta manera, no votar ya no contará como algo favorable para el 'no', ya que anteriormente eran necesarios casi 11.000 síes, la mitad más uno del censo total de abonados, independientemente de que estuvieran registrados, para que el cambio volviese a salir adelante.

No obstante, el club ha emitido un manual con todas las dudas que se pueden consultar pinchando en este enlace.

