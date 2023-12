Pequeño Rock and Roll vuelve a sus orígenes en un concierto especial en La Cueva del Jazz

Pequeño Rock and Roll

La Cueva del Jazz se sumerge en el segundo fin de semana antes de despedir el año y dentro de la celebración de sus 40 años de trayectoria con tres propuestas musicales de altura. Lulú and the Rockets, Los Gandules y Pequeño rock and roll son los tres platos que la sala de conciertos de Zamora ofrece en su menú este fin de de semana.

El próximo viernes 15 de diciembre, a las 21.00 horas, La Cueva del Jazz ofrece una velada llena de ritmo, con la presentación de Lulú and the Rockets. La banda local de swing y rhythm & blues, con una destacada trayectoria, ofrecerá un concierto único que abarcará desde los sonidos más íntimos y conmovedores del blues hasta los ritmos más movidos y alegres del swing.

El evento contará con la interpretación de una selección de temas propios, extraídos de sus dos discos de estudio, destacando su última producción de 2019 titulada "Jump & Jive". Además, el repertorio incluirá versiones de renombrados compositores como Louis Jordan, Gene Krupa, Etta James, Camille Howard, y la inolvidable pareja musical Ella y Buddy Johnson, entre otros.

La cita, programada para las 21.00 horas, ofrecerá la posibilidad de adquirir entradas anticipadas por 6 euros, mientras que en taquilla el precio será de 8 euros. Las entradas están a la venta en La Cueva del Jazz en Vivo y también en Entradium.

Los Gandules, entradas agotadas

El sábado 16 de diciembre, a las 21.00 horas, La Cueva del Jazz en Vivo se prepara para recibir a Los Gandules en una noche que promete ser llena de música y humor. El ya tradicional concierto de los zaragozanos tiene sus entradas agotadas, dado la gran acogida que tiene este peculiar dúo en sus visitas a Zamora.

Su show, que mezcla el talento musical con dosis de humor, asegura una velada única para aquellos afortunados que lograron asegurar su entrada a tiempo.

Para cerrar el fin de semana musical, el domingo 17 de diciembre a las 12.30 horas, La Cueva del Jazz en Vivo presenta un espectáculo matinal ideal para disfrutar en familia: Pequeño Rock & Roll, que vuelve a sus orígenes en la sala de conciertos zamorana.

El concierto, diseñado para todas las edades, permitirá a los asistentes sumergirse en un viaje musical por las grandes canciones de la década de 2000-2010. La entrada para este evento tiene un coste de 8 euros, y las últimas entradas están a la venta en La Cueva del Jazz en Vivo. Cabe destacar que los menores de 2 años no deberán comprar entrada, accediendo gratuitamente al espectáculo.

Pequeño Rock & Roll, un proyecto que ha conquistado tanto a padres como a niños, comenzó en julio de 2016 durante la fiesta de presentación del festival Festibalc en la sala La Cueva del Jazz en Vivo de Zamora.

Desde entonces, el proyecto ha crecido y evolucionado gracias al apoyo del público, ofreciendo siete espectáculos diferentes y conquistando escenarios como el Irish Theatre de Zamora, el Teatro Ramos Carrión de Zamora, el Teatro Latorre de Toro, el Teatro Rio Ortega de Palencia y la Plaza de la Catedral de Zamora, dentro del programa de las fiestas y ferias de San Pedro 2019.

La banda, compuesta por talentosos músicos zamoranos Miguel Álvarez, Sara García, Sergio Portales, Mauro Pedrero, Víctor Aliste y Héctor Martín, cuenta con la narradora Lourdes Cabellos Torres como nexo de unión entre las canciones, compartiendo las historias que hay detrás de la música.

Sigue los temas que te interesan