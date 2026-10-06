CSIF alerta del aumento de incidencias de convivencia en las aulas y pide medidas: hay un 4,54% de alumnos afectados

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado a la Consejería de Educación “reforzar la autoridad del profesorado, la atención a la diversidad y bajar las ratios”, a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León.

También pide “apoyo jurídico a los docentes para acabar con el aumento de las incidencias en la convivencia de las aulas y mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje”.

Unas peticiones que han tenido lugar en la reunión del pleno de la sección de convivencia escolar del Observatorio de Castilla y León que se celebró el pasado 2 de octubre.

En el mismo, la Consejería de Educación ha presentado el informe de los cursos 2023-2024, 2024-2025 y 2025-2026.

El director general de Bienestar Educativo, Raúl del Pozo de Andrés, enfatizó los buenos datos de la convivencia en Castilla y León en referencia a la media nacional, en los cursos a los que se circunscribe el informe, así como la valoración positiva de la misma que hacen los centros educativos de la Comunidad.

El sindicato CSIF, presente en el observatorio como sindicato más representativo del profesorado de la educación pública de Castilla y León, critica que este observatorio “no se haya reunido desde el 22 febrero de 2024, y pone en valor la actuación de este organismo y los datos que aporta para tener una radiografía de la convivencia educativa en la Comunidad”.

Además, ha reconocido “la gran labor de los docentes de la educación pública, así como de toda la comunidad educativa”.

“Aunque, en general, los datos son positivos, no deja de ser preocupante que, un curso más, haya ascendido el número de las incidencias totales, que han sobrepasado las quince mil en el ámbito de la convivencia, y han ido escalando en los tres cursos analizados para un conjunto de casi trescientos cincuenta mil estudiantes”, afirman desde CSIF

En el curso 2023-2024, 14.582 (4,19% del número de alumnos); curso 2024-2025, 15.044 (4,30%); y curso 2025-2026, 15.862 (4,54%).

De gran interés resultan los datos sobre la disrupción escolar de los alumnos (molestias y comportamientos inadecuados en clase), que “han escalado en el último curso analizado hasta las más de treinta y siete mil”, añaden.

“Todavía más preocupante resulta que las incidencias en las relaciones directas entre el profesorado y el alumnado (en las que se incluyen agresiones) hayan pasado de un 13,78% (7.548), en el curso 2023-2024, a un 16% (9.320) en el último curso analizado, el 2025-2026”, explican desde CSIF.

Por el contrario, explican, “en el último curso han disminuido las incidencias relacionadas con el destrozo de materiales y robo, así como la falsificación de firmas y fraudes en la evaluación”.

La mayor preocupación se ha centrado en “el aumento de las disrupciones en el desarrollo de las tareas académicas, en conflictos entre alumnado y, sobre todo, entre docentes y alumnado, en las que están incluidas las agresiones al profesorado”.

Estas incidencias se concentran especialmente en los últimos cursos de infantil y primeros de la ESO.

Para CSIF, es “básico el refuerzo de la figura de la autoridad del docente”, y “que tengan las herramientas suficientes para hacer frente a situaciones complejas en el aula”, así como “el respaldo total de la administración”.

Por ello, CSIF pide a las administraciones educativas que “regulen y simplifiquen los protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y cualquier otra manifestación de violencia”.