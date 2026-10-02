Castilla y León integrará la IA en el currículo del alumnado y formará a 9.000 profesores en este ámbito

La Junta de Castilla y León ha dado un paso firme por integrar la Inteligencia Artificial (IA) en la educación y, para ello, integrará la misma en el currículo del alumnado, además de dotar de competencias al profesorado a través de la formación a 9.000 docentes de la Comunidad.

Así lo ha trasladado la consejera de Educación, María Pardo, durante su participación en Santiago de Compostela (Galicia) en el I Foro Europeo EducaIA, donde se han reunido responsables de diferentes administraciones educativas y expertos.

La jornada ha servido para abordar el impacto de la IA en educación, su regulación y los distintos modelos para su incorporación a los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Pardo ha expuesto que Castilla y León sitúa la educación como la primera acción política para aplicar la IA y ha considerado que ha de diseñarse un "modelo que enseñe a los alumnos a utilizarla de forma crítica, responsable y eficiente".

En este sentido, el planteamiento que se hace es bajo la idea de "ni prohibir, ni idealizar: educar", ya que puede ser una herramienta que facilite tareas, genere contenidos o aporte información, pero nunca debe sustituir el criterio profesional del docente ni procesos esenciales para el aprendizaje.

La IA en el currículo

En este contexto, la Consejería está elaborando un Marco Curricular de Competencia en Inteligencia Artificial de Castilla y León 2026-2030, para definir los aprendizajes esenciales relacionados con estas tecnologías y su incorporación progresiva a las diferentes etapas educativas.

Todo ello no implicará la creación de una nueva asignatura ni una modificación integral de los currículos, sino que se plantea como un marco transversal, integrado en Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato, que establecerá qué debe comprender y saber el estudiante sobre IA en función de la etapa en la que esté.

Estará acompañado de orientaciones pedagógicas, ejemplos de situaciones de aprendizaje y criterios para un uso responsable de estas herramientas en los centros.

Esta propuesta se basa en torno a cuatro grandes ámbitos. El primero busca comprender la IA, mientras que el segundo se centra en la idea de leer y pensar antes de automatizar.

El tercero aboga por verificar y contrastar la información y, por último, crear con responsabilidad. La meta es aprovechar las posibilidades de la IA sin sustituir capacidades fundamentales como la argumentación, la comprensión lectora, el razonamiento, el esfuerzo intelectual o la creatividad.

Formación de 9.000 profesores

Las actuaciones que impulsa la Consejería tratan tres dimensiones: aprender sobre y con la IA y prepararse para ella. De esta manera, las acciones se desarrollan a través de los planes de formación en los propios centros, la oferta de los Centros de Formación del Profesorado e Innovación Educativa y distintos proyectos de innovación.

La Junta de Castilla y León reforzará este curso la formación del profesorado en inteligencia artificial con 540 actividades y 9.000 plazas, dentro de su estrategia para incorporar estas herramientas al sistema educativo con criterios pedagógicos y desde un uso seguro, ético y responsable.

La previsión supone incrementar la oferta respecto al curso 2025-2026, cuando se desarrollaron 460 actividades y se formaron 7.500 docentes.

Actualmente, el 95 % del profesorado de Castilla y León dispone de una acreditación en competencia digital que incluye la inteligencia artificial. Para este curso están previstas 540 actividades y 9.000 plazas de formación, de manera que ningún docente que desee formarse se quede sin la formación necesaria.

La estrategia presta también una atención específica a los equipos directivos. Durante el pasado curso se desarrollaron 21 cursos en los que participaron 770 miembros de equipos directivos, orientados, entre otros objetivos, a utilizar herramientas corporativas de inteligencia artificial para reducir determinadas tareas burocráticas garantizando la seguridad de los datos.

Para 2026-2027, la Consejería ha programado 30 cursos y 1.500 plazas dirigidos específicamente a los equipos directivos.

Junto al Marco Curricular, la Consejería trabaja en una Guía de recomendaciones para la integración de la Inteligencia Artificial en el ámbito educativo en Castilla y León, dirigida al conjunto de la comunidad educativa —profesorado, alumnado, centros, equipos directivos y familias—.

El documento establecerá un marco común para orientar el uso responsable, ético, seguro y eficaz de estas herramientas y prevenir riesgos relacionados con la privacidad, la desinformación, la dependencia tecnológica o el plagio.

En definitiva, el objetivo último de estas actuaciones es que la inteligencia artificial contribuya a mejorar el aprendizaje sin sustituir el esfuerzo cognitivo del alumnado, reforzando su capacidad para leer, razonar, contrastar información, crear, resolver problemas y tomar decisiones.