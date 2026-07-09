El nuevo grado en Medicina triunfa con la nota de corte más alta de la ULE y un 12,702: tiene 5.474 solicitudes

La Universidad de León ha dado a conocer este jueves, 9 de julio, las notas de corte de la entidad académica y la más alta ha sido para el nuevo grado en Medicina.

Se sitúa así como la titulación con la nota de corte más alta de la Universidad de León para el curso 2026-2027.

Con un 12,702, los estudios, que comenzarán a impartirse el próximo curso con una oferta de 80 plazas, confirman el elevado interés despertado desde su creación, después de haber liderado también el proceso de preinscripción con 5.474 solicitudes.

La elevada nota de acceso consolida así el éxito del estreno de una titulación largamente demandada por la sociedad leonesa, que además ha demostrado una importante capacidad para atraer alumnado procedente de otros puntos de España.

Las notas de corte confirman la estrecha relación entre las titulaciones más demandadas durante el proceso de preinscripción y aquellas que registran una mayor exigencia de acceso. Tras Medicina, Ingeniería Aeroespacial alcanza una nota de 12,577, consolidándose un año más entre los estudios con mayor exigencia académica de la Universidad de León.

Junto a Medicina e Ingeniería Aeroespacial, completan el grupo de titulaciones con una nota superior a los 11 puntos Enfermería en León (11,290), Biotecnología (11,244) y Veterinaria (11,268), tres grados que también figuraron entre los más solicitados durante el proceso de preinscripción.

También superan los 10 puntos Enfermería en Ponferrada (10,858), Fisioterapia en Ponferrada (10,550), Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (10,250) e Ingeniería Mecánica (10,056), configurando otro grupo de titulaciones con una elevada competencia para acceder.

Por encima de los 9 puntos se sitúan Comercio Internacional (9,920), Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial (9,805), Educación Primaria (9,178) y Nutrición Humana y Dietética, impartida en el Campus de Ponferrada (8,960).

El grupo de titulaciones con notas superiores a los nueve puntos se completa con el doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas (8,918), el de mayor nota de acceso de la Universidad de León, junto con Educación Infantil (8,515) y Marketing e Investigación de Mercados (8,380).

Entre las titulaciones con notas superiores a los siete puntos figura también el nuevo grado en Ingeniería en Geotecnologías y Topografía (7,322), que comenzará a impartirse el próximo curso en el Campus de Ponferrada, junto al doble grado en Historia e Historia del Arte (7,500), Información y Documentación (7,436) y Podología (7,000).

Les siguen titulaciones como Derecho (6,848), Ingeniería Informática (6,446), Historia del Arte (6,200), el doble grado en Ingeniería Eléctrica e Ingeniería de la Energía (6,167) y Geografía y Ordenación del Territorio (6,000).

En conjunto, las notas de corte del primer listado de admisión vuelven a situar a las titulaciones relacionadas con las Ciencias de la Salud, junto con las ingenierías, entre las enseñanzas con una mayor competencia para acceder. A ellas se suman grados como Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial, reflejo del creciente interés por las titulaciones ligadas a la transformación digital.

Los datos ponen además de manifiesto la “fortaleza” de la oferta académica de la Universidad de León, integrada por 42 grados y cinco dobles grados, con titulaciones que mantienen una elevada demanda y notas de acceso competitivas en ámbitos tan diversos como la salud, la ingeniería, las ciencias experimentales, la educación, la empresa o las nuevas tecnologías.