La subida de sueldo a los profesores de Castilla y León ya es oficial: cobran hasta 2.100 euros más

Los profesores de Castilla y León ya ven incrementos en sus salarios gracias a un acuerdo firmado en septiembre entre la Consejería de Educación y los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial -CSIF, ANPE, STECyL-i, UGT-SP y CC.OO.- para mejorar sus condiciones laborales.

Una mejora para los docentes de los centros públicos no universitarios de la comunidad con más de 20 años de antigüedad. "La Consejería de Educación reconoce de manera especial la labor del profesorado y promueve su desarrollo profesional", afirman a través de un comunicado.

En este sentido, este jueves se ha publicado el Boletín Oficial de Castilla y León que permitirá que los profesores y maestros comiencen a cobrar ya el incremento retributivo del 4º y 5º sexenio y el complemento para los cargos directivos de los centros rurales agrupados.

Así, con efectos retroactivos desde el 1 de septiembre, los profesores de mayor antigüedad que no han podido acceder a la carrera horizontal comenzarán a disfrutar el próximo mes de un aumento del componente de formación permanente, los denominados sexenios.

La subida se llevará a cabo en dos años y afectará a los profesionales del 4º sexenio (con un aumento de 1.050 euros anuales) y a los del 5º sexenio, que verían incrementadas sus retribuciones en 2.100 euros anuales.

De esta forma, se homologan las retribuciones de este colectivo con el resto de los docentes que ya las vieron incrementadas con la carrera profesional horizontal. Además, los equipos directivos de los CRA verán también incrementado su complemento específico en la misma cuantía que los maestros de estos centros, que ya los recibían.

Por otro lado, desde el 1 de septiembre, también se ha mejorado la cuantía que percibe el profesorado a través del kilometraje y han reforzado los equipos de orientación con 18 profesionales.

Asimismo, han disminuido las horas o periodos lectivos de los cargos directivos y se han creado los departamentos de Economía en los institutos en los que se imparten los ciclos formativos de Administración y Gestión y Comercio y Marketing que cuenten con dos o más plazas de plantilla jurídica.

Del mismo modo, la Junta ha informado de que están trabajando en la puesta en marcha de las adjudicaciones informatizadas del personal interino a lo largo del curso escolar, así como la simplificación de la burocracia.

Finalmente, la Consejería ha expresado su compromiso de negociar con las organizaciones sindicales y en las próximas re