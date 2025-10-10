"La UVa destrozada": exigen la dimisión del rector por su "nefasta gestión" con el personal docente e investigador

Los sindicatos se manifiestan por la “caótica gestión y las nefastas políticas” del equipo rectoral con el personal docente e investigador de la UVa.

Las secciones sindicales de UGT, CCOO CSIF y STECyL en la Universidad de Valladolid se han manifestado en el Palacio de Santa Cruz para exigir la dimisión del rector, Antonio Largo, por su "caótica gestión y las nefastas políticas" con el personal docente e investigador de la UVa.

Pablo Poveda, de UGT, ha asegurado que el equipo rectoral tiene una "desastrosa política" y que hay "retrasos, falta de previsión" a la hora de efectuar las contrataciones del profesorado suficiente para comenzar el curso.

"Ha generado una sobrecarga excesiva en la carga de trabajo del profesorado. Ha provocado que haya clases que no se han impartido durante las primeras semanas. A lo que se le suma el empeoramiento paulatino de la situación que veníamos arrastrando desde hace tiempo en los campus", afirma.

Una situación a la que se le suman "otros agravios" como las "desigualdades salariales" entre compañeros respecto a otras universidades públicas.

"¿Cómo es posible que un profesor contratado doctor o un profesor permanente laboral de la Universidad de Salamanca cobre más de 1.000 euros que nosotros, que los de la Universidad de Valladolid?", pregunta.

Por ello, UGT exige "respeto y un trato justo" para el personal docente e investigador de la UVa, porque la "calidad y excelencia no caen del cielo, solo pasa construyendo una plantilla motivada".

Por otra parte, Patricia Durantes, representante de Comisiones Obreras, ha afirmado que desde las secciones sindicales y desde los órganos de representación vienen recibiendo "numerosas quejas y demandas" de los compañeros por la "deficiente gestión" que se lleva a cabo en el rectorado.

Además, ha desmentido las declaraciones que ha hecho el vicerrectorado de profesorado donde decía que la Universidad de Valladolid "no se había negado" a pagar estos complementos.

"Esto se había tratado de negociar previamente, se había reclamado internamente y se había intentado negociar a través del Serla. Cuestión a la cual se negó la Universidad de Valladolid. Finalmente, ha sido necesario conseguir que vía judicial se conceda este derecho que tiene el PDI laboral temporal por el principio de no discriminación", añade Durantes.

Otra de las cuestiones que tienen como caballo de batalla es la "falta de dignidad salarial" que tienen. Critica que tienen figuras "entre las peor pagadas de toda España". Asimismo, también menciona que la USAL "sí que ha mejorado" las condiciones laborales del personal docente investigador al margen de la negociación del convenio colectivo.

Por ello, los sindicatos se unían para exigir una "negociación real y honesta" por parte del rectorado y que se escuche "las peticiones de los trabajadores como estamos haciendo los órganos de representación".

Ana Negro, de STECyL, afirma que en la universidad hay problemas para "comenzar las clases y eso repercute en los alumnos". Por otra parte, denunciaba que el convenio colectivo lleva "estancado" desde 2015.

Un convenio que afecta a "miles de profesores" y que hay muchas cuestiones de sus derechos laborales que "están perjudicados". Por ello, afirma que hay que "sentarse a negociar".

Una concentración al grito de: "La UVa destrozada, vaya cuchillada"; "Dignidad, respeto y justicia para nuestro trabajo"; "Exceso de carga docente del PDI por falta de contratación"; "Calidad educativa igual a más plantilla y contratados en septiembre".

"En parte tienen razón"

El rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo, ha aprovechado la presencia de los medios de comunicación para dar a conocer su versión.

"En parte tienen razón y en otras no tanto", asegura. Y acusa a la Junta de la falta de financiación para poder tener "mejoras retributivas" como en el caso de los complementos de quinquenios y sexenios.

"Yo siempre tiendo la mano y quiero negociar. Dependemos de la financiación de la Junta, lo he reivindicado públicamente. Necesitamos más financiación, en parte tienen razón y en otra no tanto", añaden.