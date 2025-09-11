Familias de centros públicos denuncian "caos" en el inicio de curso por falta de monitores y la Junta replica: "Hay normalidad"

Imagen de la vuelta al cole en un centro de Castilla y León Brágimo Ical

La vuelta al cole en Castilla y León no ha estado exenta de polémica. La Confederación de Federaciones de Ampas de centros públicos (Confapacal) ha denunciado unos primeros días de curso "vergonzosos".

Critica el modo "ineficaz y farrullero" de la Consejería de Educación y asegura que es una "auténtica mentira" la promesa de apoyo a la conciliación con el establecimiento de monitores que atenderían al alumnado en la reducción horaria de septiembre.

En este sentido, las familias han denunciado -por un lado- la "falta de argumentos pedagógicos" que justifiquen la reducción horaria de septiembre y junio.

Y, por otro, añaden que ya vaticinaron dicho anuncio antes de ser comunicado y que la Junta les prometió "monitores para apoyar la reducción".

Si bien, desde la Junta publicaron en mayo la Orden EDU 475/2025 que regula esta novedad, pese a que las familias consideran la normativa "confusa y difusa".

Por esta razón, lamentan que, una vez ha comenzado el curso, ha llegado "el caos" a los colegios. Confapacal expone que en algunos centros educativos "no se ofrece nada, en otros hay un monitor despistado y en otros es el Ampa quien da el apoyo porque no se fía de la Administración".

En este sentido, los padres y madres también aclaran que en algunos colegios son los profesores quienes se ven "obligados" a atender a los alumnos en este horario reducido.

Cabe recordar que, tal y como informaron desde la Junta antes de finalizar el anterior curso, este servicio de atención y cuidado es "gratuito y voluntario". Cuenta con una duración máxima de 60 minutos y está a disposición de todos aquellos centros que lo hayan solicitado.

Por otra parte, también existe la opción para las familias del comedor escolar, donde hay ayudas para que los padres puedan dejar a los pequeños en este servicio mientras ellos salen del trabajo y van a recogerlos.

Unas medidas que no son suficientes para Confapacal, que temen que "lo peor está por venir" y que dejarán "pasar el mes a trompicones, poniendo un monitor allí y en cinco días otro allá".

Las familias aseguran que se han "buscado la vida" ante estas dificultades de conciliación que han sido provocadas por una gestión que, a su juicio, "llega tarde, de modo caótico y con soberbia".

Un servicio "muy demandado"

Fuentes de la Consejería de Educación han respondido a las críticas y han puntualizado que este servicio está siendo "muy demandado" por las familias para ayudar en la conciliación, tal y como han expresado en declaraciones a este medio.

Una hora lectiva que hay de menos en los meses de septiembre y junio. Horario reducido que, aclaran, "no es nuevo y ha estado en vigor durante 15 años".

La novedad para este curso 2025-2026 es que desde la Junta atienden esos 60 minutos de forma gratuita para facilitar la conciliación de los padres y madres.

"El servicio está funcionando con normalidad y se atiende a más de 13.000 alumnos en 484 centros, 119 más de los previsto en el mes de junio", aclaran desde la Consejería de Educación.

En este sentido, matizan que durante los primeros días de curso se están incorporando más centros y alumnos de los que estaban previstos.

"Total improvisación"

Los procuradores socialistas por Palencia, Jesús Guerrero, Consolación Pablos y Rubén Illera, también han denunciado la "total improvisación" de la Junta de Castilla y León en el inicio de curso.

El PSOE critica que la Administración autonómica ha dejado "tirada a las familias" después de comprometerse a implantar el nuevo servicio de atención y cuidado al alumnado.

Los socialistas cuestionan que, en muchos colegios, han tenido que acoger al alumnado "por su cuenta, sin los monitores prometidos". Si bien, está previsto que el próximo lunes 15 de septiembre, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, inaugure el curso en Villamuriel de Cerrato.

Antes de dicho acto, los parlamentarios socialistas exigen que "pida perdón a las familias y solucione inmediatamente el problema contratando en todos los colegios de Palencia a los monitores necesarios".