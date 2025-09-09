Los últimos en la vuelta al cole, con ilusión, pero también críticas: "A muchas familias no nos gusta la reducción horaria"

Tras el festivo local en las ciudades de Valladolid, Salamanca y Zamora, ya la totalidad de los niños y niñas de Castilla y León han regresado a las aulas de primaria y educación infantil este martes, 9 de septiembre. Una vuelta al cole que llega con ilusión entre los más pequeños, pero también algunas críticas de algunos padres y madres.

Principalmente por la reducción del horario lectivo, ya que durante este mes de septiembre las clases terminarán a las 13:00 horas, en vez de a las 14:00. Una situación que genera un quebradero de cabeza para algunas familias, que tienen que hacer encaje de bolillos en sus respectivos trabajos para poder ir a recoger a sus hijos e hijas.

"A muchas familias no nos gusta", reconoce Marta en declaraciones a este periódico a las puertas del CEIP Profesor Tierno Galván, en Parquesol, en este primer día. Junto a su hijo Leo, esta madre lamenta una "improvisación" de la Junta de Castilla y León en este aspecto.

"Han intentado solventarlo a última hora, por lo menos en este colegio, enviando un correo el viernes para que nos inscribiésemos hasta el domingo", relata, en relación a la propuesta de la Junta para dar respuesta a la reivindicación de las familias que clamaban por la eliminación de la reducción.

En concreto, la Consejería de Educación decidió en mayo mantener la reducción horaria a pesar de que Ampas y el Procurador del Común se pusieran en contra de la medida. "Tal y como se ha demostrado en los últimos 10 años, la medida es beneficiosa para el alumnado", defendió entonces la consejera, Rocío Lucas.

De esta forma, se instauró, aunque por lo visto con poco margen de maniobra, apenas pocos días antes, un sistema de servicio de atención y cuidado del alumnado tras el horario lectivo para los meses de septiembre y junio, meses donde se mantiene dicha reducción.

Se trata de un servicio gratuito y voluntario de 60 minutos, es decir, una hora, tras la terminación de las clases a las 13:00 horas. Asimismo, se recordaba entonces que también estaba la opción del comedor escolar en los centros donde se preste este servicio.

Otras familias como la de Víctor, que hoy acudía al Tierno Galván junto a sus hijos Carlota y Gabriel, "no le vemos sentido" a la reducción horaria porque "nos fastidia" la conciliación. "El tener que salir una hora antes del trabajo, quien pueda, porque yo por ejemplo no puedo... nos obligan a coger comedor o continuadores", resalta.

Para otras como Meritxell "lo que tiene que cambiar son los horarios laborales, no los del colegio". No obstante, la madre de Max reconoce que "para los que tienen horario partido en el trabajo es un poco rollo".

Cuesta de septiembre

La vuelta al cole supone para las familias la "vuelta a la normalidad, a la rutina", según celebra Víctor, pero también trae consigo lo que se conoce como cuesta de septiembre.

Aunque existen programas de reutilización de libros para reducir el impacto económico que supone la compra de todo el material académico, pero no suficientes, según denuncian algunas familias, la compra del material fungible supone un golpe a los bolsillos de los padres y madres.

"La cuesta de septiembre es ya la cuesta de todos los meses, estando como están los precios como están en el super", lamenta Marta.

En su caso, no obstante, este año han tenido la "suerte" de entrar al banco de libros, por lo que los esfuerzos económicos para que su hijo Leo vaya con todo lo necesario al colegio se ha limitado al material fungible.

Ahora bien, resalta que "solo en comprar cuatro pinturas, cuatro bolígrafos y dos cuadernos te has gastado 100 euros". "Si tienes uno y trabajan los dos padres bien, pero si tienes dos o tres, multiplica. Es una pasada", subraya esta madre del barrio de Parquesol.

Meritxell, por su parte, admite que su hijo es todavía "pequeñito", por lo que el gasto en libros y material es menor, pero ya sabe que en otras familias con niños y niñas más mayores la inversión asciende a "400 euros".

Ya desde este martes, los 22.068 niños y niñas del primer ciclo de infantil, los 44.0405 de segundo ciclo y los 114.113 estudiantes de Primaria de Castilla y León han vuelto a las clases. También los 1.555 de Educación Especial y a partir del día 15 harán lo propio los de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y los del segundo curso de grado superior de Artes Plásticas y Diseño.

Castilla y León vuelve así al completo al cole este martes, 9 de septiembre, con la ilusión, no obstante, de los pequeños, que tras todo el verano ya tenían ganas de volver a reencontrarse con todos sus compañeros y compañeras.