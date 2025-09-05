Castilla y León inicia el curso con récord de alumnos y con duras críticas a la nueva Ley de FP del Gobierno

La consejera de Educación, Rocío Lucas, presenta el curso escolar 2025-2026 en Castilla y León R.Valtero Ical

Las aulas de Castilla y León vuelven a abrir sus puertas este próximo lunes, 8 de septiembre, con carácter general. La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha presentado este viernes las principales novedades del curso 2025-2026 que llega con un récord de alumnos superando la cifra de los 400.000.

Durante la presentación ha expresado las palabras “normalidad, tranquilidad y certeza”, como la definición de este nuevo curso. “Hay más alumnos, más docentes, más oferta formativa, más ayudas”, ha asegurado.

Del mismo modo, Lucas ha afirmado que la comunidad educativa de Castilla y León debe estar “muy orgullosa del éxito alcanzado”, haciendo alusión a los buenos resultados del Informe PISA.

En relación a los datos que arroja el nuevo curso, Lucas ha detallado que la gratuidad plena del primer ciclo de Educación Infantil y los estudios de Formación Profesional siguen creciendo.Alcanzan la cifra de los casi 352.000 estudiantes; lo que supone un 0,6% de crecimiento respecto al anterior año escolar.

Por otro lado, la consejera ha asegurado que la FP sigue “imparable” y se prevé que superen la “cifra histórica” de 50.000 alumnos.

Por otra parte, sumando las cifras de estudiantes de Régimen Especial -idiomas, enseñanzas artísticas y personas adultas- Castilla y León supera la cifra de los 400.000 alumnos.

Lucas también ha hecho especial hincapié en los docentes, “una prioridad para el sistema educativo”. La cifra de profesores ha aumentado, alcanzando los 36.523 (con un aumento de 531).

“Va a permitir seguir avanzando en aspectos como la ratio profesor/alumno o una adecuada atención a la diversidad”, detalla la consejera.

Asimismo, ha explicado que ha habido un “descenso de la interinidad”. Lo que permite “mejorar la estabilidad laboral” y se encuentra en el 6,54%.

Enseñanza de 0 a 3 años

En este curso escolar hay más de 26.100 plazas sin coste para las familias en el primer ciclo de Infantil. “Queremos dar respuesta a las nuevas incorporaciones por nacimientos o traslados”, afirma.

Una cifra -de 0 a 3 años- que se incrementa superando los 22.000 alumnos. Todos ellos tendrán servicios complementarios como madrugadores y comedor escolar. La Junta de Castilla y León pone este año a disposición de las familias unos 631 centros.

La Consejería de Educación manifiesta su "fuerte apuesta" por revitalizar la vida en zonas rurales. Por ello, la previsión es alcanzar los 10 centros con tan solo tres escolares matriculados y un total de 24 con cuatro matriculados.

Asimismo, la Junta ha reabierto dos escuelas en Zamora, una en la localidad de Cubillos, perteneciente al colegio del Centro Rural Agrupado Tierra del Pan con cinco alumnos. Y otra en Sanzoles, del CRA Moraleja del Vino, con tres matriculados.

Nuevas titulaciones

Rocío Lucas ha criticado las consecuencias de la entrada en vigor de la nueva Ley de Formación Profesional. "Al esfuerzo llevado a cabo el curso pasado, casi sin plazo, de actualización de los currículos, se une la implantación de 140 nuevos", afirma.

Asimismo, la consejera ha explicado que hay "muchas cargas burocráticas", lo que dificulta aún más la gestión.

En el caso de Castilla y León, sigue incrementando la oferta en las titulaciones con 51 nuevos ciclos en centros de titularidad pública. En total, habrá un amplio abanico de 1.378 ciclos y 164 titulaciones diferentes -21 de grado básico, 45 títulos de grado medio, 74 de grado superior y 24 de especialización-.

La consejera de Educación ha subrayado que el sistema educativo de Castilla y León se caracteriza por "fomentar la innovación sin renunciar a la tradición". Serán diferentes los programas que se desarrollarán este curso como el destinado a la mejora del razonamiento matemático y los proyectos Steam, el Plan de Lectura, el Programa para la Mejora del Éxito Educativo o el Plan de Seguridad y Confianza Digital.

Asimismo, ha recordado que este año la iniciativa Releo+ cuenta con una inversión de 16 millones que va a permitir que casi 100.000 familias puedan tener libros de texto sin coste.

Mejoras en instalaciones

Rocío Lucas ha avanzado que seguirán trabajando en el IES ‘Segovia’ con casi 27 millones de euros, el conservatorio de Zamora o el IES de Villaquilambre, que superan los 16 millones, o el conservatorio de León, con casi 10 millones.

Así como las ampliaciones del IES ‘Diego de Siloé’ en Burgos (11,5 millones) y el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) ‘Río Ebro’ en Miranda, con casi 8 millones; el nuevo edificio para el CEIP ‘Reyes Católicos’ de Dueñas, con 7 millones; o las ampliaciones del CIFP ‘La Merced’ (8,4 millones) en Soria capital y la del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) ‘Gerardo Diego’ (2,7 millones) en Golmayo.

El Centro Rural de Innovación Educativa (CRIE) de Ciudad Rodrigo (3,6 millones) o el polideportivo del CEIP ‘Miguel Delibes’ (3 millones) en Valladolid.

Finalmente, ha expresado que Castilla y León se enfrenta a un curso lleno de "novedades" con proyectos de "esperanza" y con la ilusión renovada. Lucas asegura que la educación sigue siendo "una prioridad" para el Gobierno autonómico.

"Somos conscientes de la importancia de una formación de alta calidad en un mundo globalizado y competitivo como el actual. Como han podido comprobar en todos los datos y cifras expuestos, la educación es, y seguirá siendo, una prioridad", finalizaba.