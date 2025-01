Franco en las aulas: la enseñanza de Castilla y León se posiciona sobre el polémico plan del Gobierno

El 20 de noviembre de 2025 se cumplirán 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, que gobernó España desde su victoria en la guerra civil, el 1 de abril de 1939, hasta su fallecimiento, el 20 de noviembre de 1975. En total, 36 años de Gobierno que dieron paso a la Transición hacia la democracia en la que hoy vivimos.

Se trata de una efeméride a la que el Gobierno de Pedro Sánchez ha concedido una relevancia trascendental y prueba de ello son los actos que el Ejecutivo ha organizado a lo largo de todo el año, bajo el lema 'España en libertad', para conmemorar las cinco décadas transcurridas desde el inicio de la Transición a la democracia.

Entre los eventos organizados por el Gobierno de PSOE y Sumar, que dieron su pistoletazo de salida con un gran acto el pasado 8 de enero, destacan desde un 'escape room' itinerante, hasta certámenes de música, teatro, danza, exposiciones y la publicación de informes especializados y cómics.

En total, se trata de un centenar de actividades con la colaboración de instituciones, colectivos y expertos de más de 40 universidades nacionales e internacionales que participarán en conferencias, debates y encuentros a lo largo de todo el país. Pero en el marco de los fastos también se contemplan iniciativas en el ámbito de la educación.

El Ejecutivo tiene intención de elaborar materiales didácticos para profundizar en el periodo de la dictadura y promover un nuevo currículo sobre ese periodo de la historia y promoverá un certamen en forma de concurso, dirigido a estudiantes de Secundaria y Bachillerato, con el objetivo de comparar la dictadura con la democracia.

El propio ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, aseguraba en el mes de marzo que la intención de esas iniciativas en el ámbito educativo con ocasión de las cinco décadas de la muerte de Franco es la de "llevar al diseño curricular lo que son los 50 años de libertad".

En Castilla y León, el Gobierno autonómico ha asegurado que, aún no habiendo recibido comunicación oficial de ninguna de esas cuestiones por parte del Ejecutivo, todas las etapas históricas se estudian con "calidad", no viendo necesaria, pues, una iniciativa de ese tipo para ampliar los currículos.

Fuentes de la Consejería de Educación de la Junta consultadas por EL ESPAÑOL de Castilla y León han recordado que en la Comunidad "se estudian todas las etapas históricas con el sello de calidad del mejor sistema educativo de España y uno de los mejores del mundo".

Más allá del Gobierno autonómico, las posturas acerca de esta serie de medidas del Gobierno son diferentes entre los distintos sindicatos, asociaciones y organizaciones vinculadas a la enseñanza en Castilla y León, desde aquellas que ven como necesaria la iniciativa hasta las que consideran que no es una prioridad.

Diego de Miguel ICAL La demolición del colosal monumento a Onésimo Redondo que presidió el cerro de San Cristóbal durante 55 años

EL ESPAÑOL de Castilla y León ha sentado en la mesa a un sindicato y a una organización empresarial vinculados a la enseñanza, con posturas y visiones contrapuestas acerca de un tema que va a marcar indudablemente la opinión pública durante el año 2025 en España.

"Es imprescindible"

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Castilla y León, Elena Calderón, señala, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, que es "imprescindible" añadir la parte de memoria histórica en los currículos educativos y ha recordado que estos "no están adaptados a la realidad actual".

"Llevamos con los mismos currículos muchísimo tiempo y eso es algo que estamos pidiendo porque hay que irlos adaptando. Otra cosa es que además haya que añadir esa parte de memoria democrática que es imprescindible, siempre y cuando no vayamos aumentando contenidos y contenidos", asegura Calderón.

La dirigente sindical afirma que "al igual que se cuenta la prehistoria o las guerras que ha podido haber a lo largo de la historia, también hay que contar la guerra civil española, que en un momento estuvo totalmente ocultada, con la misma objetividad y con la misma naturalidad".

"Nos sabemos los campos de concentración alemanes y no sabemos los nuestros y no pasa nada por conocer. De lo que se trata es de que todo se conozca con objetividad y con naturalidad, pero eso no quiere decir que haya que ampliar los contenidos al alumnado, sino adaptar todos los currículos", apunta.

Calderón añade que en muchos momentos de la historia también ha habido, por ejemplo, "una ocultación del papel de la mujer en muchos avances literarios o filosóficos". "Eso también hay que enseñarlo porque ha habido un momento en el que no se ha enseñado", insiste.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Castilla y León apuesta por "una renovación pedagógica" que implique "no ocultar la realidad que ha habido en España".

"En el currículo está, pero lo pasamos siempre por encima por miedos que hemos ido teniendo de atrás, lo estamos viendo, esa es la realidad que tenemos en toda la sociedad, no sé cómo se puede diseñar pero más que profundizar es enseñar cosas que no están", asegura Calderón.

La dirigente sindical recuerda, además, que en su periodo como estudiante no recibió casi información acerca del periodo de la guerra civil y el franquismo. "A mí no me enseñaron nada de ese periodo de la historia de mi país y hay cosas que lees en algún libro y piensas: yo no había oído hablar jamás en la vida de esto", reflexiona.

Por ello, considera que "hay que hacerlo con normalidad". "Se trata de que la gente aprenda y no podemos ocultar que hemos vivido una dictadura, por mucho que lo queramos llamar de otra manera", añade.

En cuanto al certamen que se pretende organizar entre alumnos de Secundaria y Bachillerato, Calderón considera que "está bien" y que cualquier tipo de acto conmemorativo sirve "para que la gente tome conciencia".

Además, resalta que, para participar en un concurso, el alumnado tiene que "estudiar e informarse bien" para saber defender su postura, algo que ve como positivo. "Creo que eso siempre es interesante y es una forma de motivar al alumnado. Es una forma de informar", zanja Calderón.

"No consideramos que sea prioritario"

Escuelas Católicas Castilla y León es una organización empresarial, que incluye 174 colegios, 9.000 trabajadores y que representa al 28,7% del alumnado de Castilla y León con 100.000 niños en sus aulas. A nivel estatal, Escuelas Católicas cuenta con 1.952 colegios.

Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas a nivel nacional, considera, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, que la formación sobre el franquismo "ya se aborda en materias como Historia" y no considera "que sea algo prioritario".

"Decir lo contrario sería reconocer un vacío curricular importante en la educación de nuestros jóvenes que afectaría a Leyes como la LOE, la LOMCE o LOMLOE. En cualquier caso, cualquier contenido curricular que afecte a períodos históricos debería realizarse con la colaboración de la Real Academia de Historia", añade Centeno.

Con todo, asegura que "habría que esperar a ver cómo se plantea llevar a cabo esta iniciativa" ya que, hasta el momento, no han recibido una comunicación oficial en su organización de esta serie de propuestas del Gobierno de España.

El secretario general adjunto afirma, no obstante, que la organización apoya "el compromiso de fomentar una educación integral que incluya el conocimiento de la historia reciente, con el fin de formar ciudadanos críticos, responsables y comprometidos con la construcción de una sociedad justa y democrática".

"Escuelas Católicas Castilla y León y todos los centros educativos que representa mantiene un compromiso con la educación en valores, el respeto a la diversidad y la promoción de una convivencia inclusiva y pacífica", añade.

Por ese motivo, asegura que la organización valora "todas las iniciativas educativas que promuevan el respeto, el diálogo y la comprensión de los derechos y libertades que disfrutamos en democracia". Pero apunta a que deben realizarse siempre "desde una perspectiva objetiva, respetuosa con la diversidad y sin sesgos ideológicos".

Además, recuerda que Escuelas Católicas Castilla y León y muchos de sus centros "participan activamente cada año en el Premio Valores Democráticos, organizado por la Fundación Valores Democráticos en colaboración con la Fundación Castilla y León, que promueve el conocimiento y difusión de los valores democráticos".

En lo que se refiere al certamen sobre el franquismo dirigido a estudiantes de Secundaria y Bachillerato, Centeno asegura que "habrá que esperar a sus condiciones" pero confía en que, si se elabora, sea "para fomentar la creatividad y la reflexión crítica de los alumnos".

"Que puedan analizar los acontecimientos históricos desde una perspectiva formativa, objetiva y enriquecedora", zanja el secretario general adjunto de Escuelas Católicas. Dos posturas diferentes acerca de una de las iniciativas estrella del Gobierno de España para este 2025 en el 50 aniversario de la muerte de Franco.