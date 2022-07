Castilla y León critica la imposición del Ministerio de Educación de medidas con gran impacto presupuestario

Uno de los cambios de la nueva ley educativa es la desaparición del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, funcionarios que pasarán a formar parte, según las circunstancias de cada uno, bien del Cuerpo de Secundaria, bien del de Especialistas en Sectores Singulares o que se mantendrán como Profesores Técnicos de Formación Profesional cuando no reúnan los requisitos para integrarse en ninguno de los citados. Esta modificación se regula con un Real Decreto cuyo proyecto se ha debatido hoy en la reunión telemática de la Conferencia Sectorial de Educación.

En el encuentro, la consejera de Educación, Rocío Lucas, ha recordado al Ministerio de Educación y Formación Profesional que estos cambios requieren de dotación presupuestaria que no deben asumir las comunidades, puesto que no ha partido de ellas esta regulación. No es la primera vez, ha recordado Lucas, que desde el Gobierno central se regulan situaciones que terminan financiando los gobiernos autonómicos, “ya está bien del repetir la fórmula yo invito y tú pagas”, ha subrayado la titular de Educación.

Asimismo, la representante de Castilla y León ha solicitado información sobre cuándo prevé el Gobierno que entre en vigor este Real Decreto, puesto que de ello depende que la integración efectiva, una vez que cada comunidad autónoma realice la oportuna convocatoria de integración.

La nueva regulación conlleva más incógnitas, concretamente hasta cuándo podrán seguir trabajando los profesores interinos que no cumplen los requisitos de titulación, un aspecto para el que también ha solicitado claridad Rocío Lucas.

Tampoco se ha querido olvidar Castilla y León del profesorado de FP en los centros concertados, que merecerán un trato igualitario que repercutirá en un aumento presupuestario que también recaerá en las comunidades autónomas.

