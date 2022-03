Las Ampas denuncian la falta de apoyo de la Junta en la creación de plazas públicas gratuitas de 2 a 3 años

La Confederación de Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de Centros Públicos de Enseñanza de Castilla y León (Confacapal) denunció hoy la falta de transparencia y apoyo a la escuela pública por parte de la Junta en el proceso de creación de plazas gratuitas en la etapa de 2 a 3 años. No en vano, criticaron que la Consejería de Educación ha organizado “tarde” y de modo “ambiguo” el proceso, que se ha traducido en que solo el 24 por ciento los centros con plazas para este etapa es público. “Una una vez más, la escuela pública se ve relegada a un segundo puesto en el que debe luchar en solitario si quiere lograr el alumnado que se merece y del modo que se merecen”, sentenció.

Confapacal mostró su sorpresa en que la Orden EDU/95/2022 de 14 de febrero, que establece la base reguladora de esta etapa, no incluye ámbitos de aplicación a los centros educativos públicos ni se puso en marcha un proceso extraordinario en el que estos centros tuvieran la posibilidad de solicitar la inclusión de esta etapa en su diseño educativo. “¿Cómo se llegó al listado de centros, publicado el 25 de marzo?, ¿Cuáles fueron los criterios utilizados para la selección de los centros escolares?, ¿Fueron ellos mismos y su comunidad educativa quienes solicitaron esta etapa?”, se preguntó. Además, señaló que el 22 de febrero no se constituyeron todas las comisiones de escolarización de esta etapa en las provincias, tal y como establece la resolución, donde se concreta el proceso de admisión para el curso 2022-2023 de igual modo que no se informó sobre las unidades territoriales de admisión a todas las escuelas, ayuntamientos y federaciones de Ampas-.

Tras lamentar que la Consejería no publica el número de plazas que serán destinadas a este nuevo periodo educativo gratuito, ni tampoco las que serán de nueva creación, las familias representantes de la escuela pública denunciaron la falta de transparencia en el proceso donde se desconoce el procedimiento y los criterios establecidos para la selección de los centros educativos que dispondrán de esta etapa; la falta de información “clara” y “a tiempo” que ayude a las familias a tomar la decisión de elección de centro; el desconocimiento “absoluto” que hay hacia el proyecto de intervención para el acondicionamiento de los centros educativos, tanto en características arquitectónicas como de infraestructura y tiempo de realización; la imposibilidad de las familias para conocer las instalaciones del centro a elegir y su proyecto educativo ya que no existen. Esto supondrá que deberán realizar el proceso de admisión a partir del próximo viernes, “totalmente a ciegas”, si es a la escuela pública a la que quieren acudir.

Todo ello, según aseguró Confapacal en un comunicado recogido por la Agencia Ical, supone que la escuela pública “juega” en desventaja frente a la privada porque tiene las instalaciones y el personal sin establecer, lo que supone, seguramente, que pierda un número de alumnado que no recuperará en etapas posteriores. También, se refirió a la “desconsideración” a las familias de la zona rural, por la menor oferta de centros, incluso dejando zonas rurales sin la posibilidad de acceso a plazas gratuitas de esta etapa.

Es por ello por lo que Confapacal alzará la voz lo más alto posible en la manifestación convocada por la Plataforma Regional de la Escuela Pública y el Foro por la Educación para el próximo sábado en Valladolid.

