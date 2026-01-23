Mañueco se apoya en Fitur para proyectar el modelo turístico de Castilla y León, que conquista el premio a mejor stand

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, visita la participación de la Comunidad, en el certamen internacional, para impulsar su promoción. Juan Lázaro ICAL

Castilla y León ha decidido este año levantar la vista y mirar al cielo. Y no solo como metáfora. En Fitur 2026, la Comunidad se presenta con una idea clara y reconocible: convertir el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto en un gran acontecimiento turístico y en una oportunidad para reforzar un relato propio.

El resultado no ha pasado desapercibido. El stand regional ha sido distinguido con el Premio al Mejor Stand, concedido por unanimidad, un aval al diseño, la funcionalidad y la coherencia del mensaje.

Bajo el lema ‘Castilla y León, el cielo nos ha elegido’, la Junta ha construido una presencia que va más allá de la promoción convencional.

El astroturismo se sitúa en el centro de la estrategia, apoyado en un dato objetivo: Castilla y León es la comunidad con mayor número de espacios certificados por la Fundación Starlight, un reconocimiento que acredita la calidad de sus cielos para la observación astronómica y que ahora se traduce en producto turístico.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha recorrido el stand instalado en el pabellón 9 de IFEMA, un espacio de 929 metros cuadrados concebido como una metáfora del cosmos.

Arquitectura, iluminación y recursos expositivos se combinan para generar una experiencia envolvente, pensada para que el visitante no solo reciba información, sino que la sienta.

Uno de los elementos más llamativos es una instalación interactiva en forma de túnel que simula un viaje al centro del universo y recrea la experiencia de observar el cielo nocturno de la Comunidad.

La propuesta no se limita a una idea estética. El stand aglutina, por primera vez de forma plenamente integrada, a los nueve Patronatos Provinciales de Turismo y al Consejo Comarcal del Bierzo.

Castilla y León se presenta como un destino único, pero diverso, capaz de sumar territorio, identidad y oferta bajo un mismo paraguas.

En ese equilibrio se mueve también la amplia zona dedicada al encuentro profesional, pensada para convertir el impacto visual en oportunidades reales de negocio.

Más de 150 empresas y profesionales del sector turístico de la Comunidad participan en las reuniones programadas con agencias de viajes y operadores especializados.

Turismo rural, cultural, patrimonial, de naturaleza, enogastronómico, idiomático, religioso o de congresos conviven en una misma estrategia que apuesta por la calidad y la especialización.

A ello se suman espacios dedicados a la enogastronomía y al turismo rural, con la implicación de la Federación de Hostelería de Castilla y León, las nueve Rutas del Vino y la marca ‘Posadas Reales’.

Durante su visita, Fernández Mañueco ha subrayado el buen momento que atraviesa el sector turístico regional, apoyado en un patrimonio natural y cultural singular y en una gastronomía reconocida dentro y fuera de España.

Fitur se convierte así en escaparate, pero también en punto de inflexión: una feria para consolidar mercados y, al mismo tiempo, para ensayar nuevos relatos.

El Premio al Mejor Stand actúa como broche y como mensaje. La apuesta por el cielo, por la experiencia y por una imagen cuidada no es solo un recurso puntual ligado al eclipse de agosto. Es una declaración de intenciones. Castilla y León quiere que quien llegue por un fenómeno único se quede por todo lo demás. Y, a juzgar por la acogida en Fitur, el viaje acaba de empezar.