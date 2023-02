La decepción de Cifuentes y Susana Díaz por las críticas recibidas por gente de su partido: "Me he vuelto inmune"

El Teatro Calderón de Valladolid ha acogido este sábado la segunda jornada del VI Foro de la Cultura, un encuentro que ha reunido a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y a la expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en una charla titulada 'En la diana'.

Ambas han aprovechado la ocasión para criticar las actitudes que sufrieron mientras ocuparon sus cargos políticos, destacando que "el golpe es mucho mayor" cuando el odio procede de una persona de su mismo partido, en vez de una persona de la oposición, ya que, según Díaz, "el odio del que está dentro es el que no te esperas porque es el que te ha dado el abrazo, el que sonríe y ha sido tu amigo".

Cifuentes, por su parte, ha expresado que "los partidos concentran lo peor de la política" reconociendo, además, "haber recibido traiciones de todo tipo".

Cristina Cifuentes y Susana Díaz durante su charla titulada 'En la diana'

A partir de esta confesión, Cifuentes ha destacado la importancia de saber diferenciar entre "estar en el foco" y "estar en la diana": "Estar en la diana es entrar en lo personal para destrozarte", ha afirmado. Sin embargo, ella ya se ha vuelto "inmune" tanto al "halago" como a la "crítica": "Solo me importa lo que piense mi familia y la gente a la que quiero", ha zanjado en una conversación moderada por la periodista Marta Fernández.

Las expolíticas han concluido el encuentro mostrándose de acuerdo en lo tanto que han cambiado las relaciones políticas, según Cifuentes, a raíz de la crisis de 2008, y desde el punto de vista de Díaz, a causa del surgimiento de las redes sociales.

"Antes, en política, lo normal era tener adversarios, rivales, pero se sabía diferenciar y se valoraba mantener puentes de diálogo, y eso ahora no lo hay. La irrupción de los nuevos partidos introdujo más crispación y polarización entre los blancos y negros, y en política hay matices grises", ha argumentado la expresidenta de la Comunidad de Madrid.

"El humor es una forma de contar historias"

Esta segunda jornada también ha contado con un encuentro, bautizado como 'El humor y otras corazas', entre el cómico Jesús Reyes y el televisivo Bob Pop, en el que ambos han abordado las posibilidades del humor, su situación en la actualidad y su relación con el odio. Este encuentro ha estado moderado por la guionista Laura Márquez y en él Reyes ha reivindicado "la chorrada, la chuminada y la tontuna".

"El humor protege de la solemnidad y hace que te quieran", ha expresado el actor. "A mí, el humor me protege de mí mismo, de mi intensidad, de ver las cosas desde sólo una perspectiva y de asumir que la vida no tiene género", ha añadido Bob Pop.

Del mismo modo, los dos protagonistas del coloquio han querido remarcar la profundidad del humor más allá de la risa. Así, mientras el creador de Enjuto Mojamuto ha incidido en la idea de que el humor "es un medio, no un fin, y una forma de contar historias", el televisivo ha explicado que, bajo su punto de vista, "lo bueno que tiene el humor, cuando es de calidad, es que no subraya las cosas", y ha precisado que "se pueden hacer chistes con todo, pero no todo tiene que hacer gracia".

En esta línea, los dos ponentes han rechazado la falsa creencia de que hoy exista una censura social mayor a la del pasado, y también han aprovechado la ocasión para citar a sus grandes referentes, entre los que se encuentran grandes estrellas de la talla de Lina Morgan, Gracita Morales y José Luis Cuerda, entre otros.

"El humor que me ha gustado siempre es el que mezcla costumbrismo y surrealismo, el humor del absurdo, algo que es muy español", ha añadido Joaquín.

