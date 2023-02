Santos Cerdán afirma que el Gobierno del PP y Vox en CyL es el "spoiler de lo que haría Feijóo si llega a gobernar España"

El secretario de Organización de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Santos Cerdán, ha afirmado este sábado que "Castilla y León es el laboratorio de lo que harían PP y Vox a nivel nacional" y que es un "spoiler de lo que haría Feijóo si llegara al Gobierno de España". Así lo ha asegurado en el encuentro con responsables orgánicos e institucionales del PSOE en Zamora, donde también estaban alcaldes, concejales y candidatos socialistas de la provincia. En este también ha intervenido el Secretario General del PSOE de Zamora, Antidio Gagúndez, y la Secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez.

Por otro lado, ha lamentado que "no hay más que ver lo que hacen en Castilla y León", un lugar donde "desmantelan la Sanidad Pública, recursos públicos, incendian la convivencia, no quieren diálogo, no quieren acuerdos, eliminan el diálogo social, niegan la violencia machista y están obsesionados con recortar los derechos de las mujeres". A su juicio, lo que ocurre en las Cortes de Castilla y León entre PP y Vox "da vergüenza". Y ha hecho referencia al reciente premio concedido a Sánchez Dragó, "cuyas declaraciones sobre este señor ya puso en valor el propio Tudanca".

Frente a estas políticas, Cerdán ha recordado la gestión del actual Gobierno de España que "pone en el centro de la acción política a las personas". Además, ha subrayado en su intervención algunas medidas como la subida de pensiones o el incremento del Salario Mínimo Interprofesional.

Respecto a la moción de censura de Vox, el Secretario de Organización del PSOE ha recordado que es una "herramienta constitucional sobre la que no se ha hecho público el programa de Gobierno" y en la que "Feijóo ha ido de la Mano de Vox, sentándose con Abascal y Tamames, sin tener la valentía de firmarla y de oponerse a ella". Y criticaba que "esa es la forma que tiene de ayudar a España".

En su intervención, ha tenido unas palabras para Feijóo: "Está más pendiente de distinguir lo que él denomina gente de bien, ciudadanos de primera y segunda" y continuaba "a él le gustan más bien las élites y los poderosos de la banca, de las energéticas", para terminar con un "esto es toda una ideología resumida en una sola frase".

Sobre la actual situación de Requejo, Cerdán ha asegurado que no aceptan "tránsfugas" en el partido. Sin embargo, recordaba a los populares quieres "están cogiendo todos los tránsfugas que pueden por un sitio y otro".

"Defensa de los Servicios Públicos"

El líder de los socialistas zamoranos, Antidio Fagúndez, ha asegurado que tienen "los deberes hechos" desde hace meses con la elección del candidato a la Alcaldía, David Gago. En su intervención, ha incidido en que el denominador común es "defender los servicios públicos y básicos para esta tierra".

Además, ha asegurado que todas las candidaturas van a hacer "un muro contra el gobierno de derecha y ultraderecha que se ha instalado en Castilla y León". Por último, ha criticado que todos los días "se dedican a no llevar a cabo políticas y a atacar los derechos y libertades del país y de la tierra que tanto nos ha costado conseguir".

