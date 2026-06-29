Ya es oficial: el Gobierno asigna a Castilla y León 833 plazas de acogida para menores migrantes no acompañados

El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que establece de forma oficial la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas en las distintas comunidades y ciudades autónomas, fijando para Castilla y León un total de 833 plazas.

Este nuevo marco normativo sitúa a la cabeza de la capacidad de acogida a Andalucía, con 3.009 plazas, seguida de Cataluña con 2.829, la Comunidad de Madrid con 2.471 y la Comunidad Valenciana con 1.903 plazas.

El Gobierno regional ya expresó su malestar en el mes de abril tras conocerse el borrador del decreto ley.

“Nuestra opinión es la de siempre: respetar la ley, pero recurrimos la misma en lo que perjudica a Castilla y León. Cumplimos la ley porque está en vigor”, afirmó el portavoz Carlos Fernández Carriedo.

Ahora, tras el pacto de Gobierno PP-VOX, será la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales la que estudiará las medidas a tomar ante tal imposición del Gobierno.

Por su parte, según ha informado el Gobierno, se trata de un elemento determinante para conocer el estado de los diferentes sistemas de acogida de los territorios y para la declaración de la contingencia migratoria extraordinaria, ya que esta se aplica a aquellas Comunidades y Ciudades Autónomas que tripliquen su capacidad ordinaria, tal y como ahora sucede en Canarias, Ceuta y Melilla.

La aprobación de esta norma, según el Ejecutivo, “es un hito en el proceso de acogida de la infancia migrante no acompañada que llega a nuestro país".

"En este sentido, la modificación de la Ley de Extranjería ha permitido que España haya desarrollado un proceso que ha puesto en el centro el interés superior de estos niños y niñas y que ha sido eficaz para destensar los sistemas de acogida de los principales territorios de llegada”, señaló.

En materia presupuestaria, el balance del pasado año recoge una transferencia global de 230 millones de euros a las comunidades autónomas para la atención de este colectivo, un fondo del que Canarias recibió más de la mitad, alcanzando los 140 millones de euros.