Tres ciudades de Castilla y León entran en el top 100 mundial de los mejores destinos para recorrer a pie

Castilla y León es ya un referente del turismo cultural internacional al lograr que tres de sus capitales se sitúen en el prestigioso ranking de las 100 mejores ciudades del mundo para descubrir caminando en 2026.

Según los datos publicados por la plataforma Freetour.com, Segovia (puesto 85), León (95) y Salamanca (100) han logrado entrar en este exclusivo listado global, basado en las opiniones y experiencias reales de millones de viajeros de todo el planeta.

El reconocimiento destaca la configuración urbana y la escala accesible de estas tres ciudades, factores que, sumados a un patrimonio histórico excepcional, las convierten en destinos idóneos para el turismo de paseo.

Ignacio Merino Romero, CEO de la plataforma, ha subrayado que la conservación de sus centros históricos permite una experiencia auténtica y cómoda para el visitante.

Desde la espectacularidad del acueducto segoviano hasta la riqueza gótica de la catedral leonesa o el inigualable conjunto monumental y universitario de Salamanca, la región ofrece rutas que invitan a ser recorridas sin necesidad de transporte.

A nivel nacional, España demuestra un dominio notable en esta clasificación con 17 ciudades representadas, encabezadas por Barcelona y Madrid en el top 10 mundial.

Sin embargo, el papel de Castilla y León es determinante para el turismo de interior, junto a otras ciudades españolas como Sevilla, Valencia, Granada o Toledo.

En el panorama internacional, Budapest, Roma y Viena lideran una lista que refleja las preferencias directas de los usuarios.

Este hito no solo premia la belleza estética de Segovia, León y Salamanca, sino también su apuesta por un modelo de ciudad amable con el peatón.

Al figurar en un ranking donde también aparecen grandes metrópolis como Londres, París o Nueva York, las tres capitales castellanas y leonesas confirman que su identidad cultural y su manejabilidad urbana son activos de primer nivel para competir en el mercado turístico europeo y global de 2026.