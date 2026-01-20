León, la única de la Comunidad en la carrera por la Agencia Estatal de Salud Pública: Salamanca se queda fuera

León es una de las ocho ciudades de España que se han postulado para albergar la Agencia Estatal de Salud Pública. Una vez finalizado el plazo en el día de ayer para presentar las candidaturas, León se ha convertido en la única ciudad de la Comunidad en la carrera por esta sede nacional, pese a que Salamanca había manifestado en un primer momento su interés por competir en este proceso, pero ha descartado finalmente presentarse.

La candidatura de León, propuesta por el Ayuntamiento, se enfrenta ahora a otras siete ciudades de gran peso: Toledo, Granada, Zaragoza, Murcia, Barcelona, Oviedo y Lugo. Esta agencia desempeña sus funciones en los ámbitos de vigilancia en salud pública, en preparación y respuesta frente a futuras emergencias, en asesoramiento y evaluación, en salud pública internacional y en información y comunicación de riesgos para la salud.

El procedimiento, según ha comunicado el Ministerio de Política Territorial, fomenta que las asambleas legislativas y los consejos de Gobierno de las comunidades autónomas, así como los órganos plenarios de las entidades locales, puedan postular distintas localidades para albergar sedes de las entidades que componen el sector público institucional estatal.

León asume ahora la responsabilidad de representar todo el potencial investigador y sanitario de la Comunidad. El proceso, que se enmarca dentro de la política de descentralización de sedes iniciada por el Gobierno de España, continúa ahora con la realización de un informe por parte del Ministerio de Sanidad, en el plazo de diez días. A continuación, la Comisión Consultiva elaborará y emitirá un dictamen.

Finalmente, la propuesta se elevará al Consejo de Ministros, con un plazo máximo hasta el 17 de febrero, y su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 18 de febrero.