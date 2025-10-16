Castilla y León se alía con Portugal para promocionar los sabores y las costumbres transfronterizas de La Raya

"Cruzando La Raya" es el nombre del programa de promoción turística que han presentado conjuntamente Castilla y León y Portugal. Del 1 de noviembre al 8 de diciembre estas zonas transfronterizas ofrecerán propuestas gastronómicas, una exposición etnográfica y acogerán un concierto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Todo repartido por localidades de ambos lados de la frontera.

Para el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, estas actividades permiten "descubrir y disfrutar de la riqueza cultural y culinaria de la frontera más antigua de Europa". En el acto de presentación también han participado el alcalde de Fermoselle, Luis Pedro Martíns y Rui Ventura, presidente de Turismo del Centro de Portugal.

La parte gastronómica de las jornadas se podrá disfrutar durante los fines de semana a través de un menú completo basado en la cocina tradicional de La Raya. A la tradición se sumará la creatividad y la innovación de los chefs de la zona. El menú estará maridado con vinos de las denominaciones DOP Arribes, DOC Tras-Os-Montes, DOC Beira Interior y DOC Douro.

Se han diseñado dos rutas para moteros. La primera recorre esa parte de la provincia de Zamora y la Región Norte de Portugal. La segunda Salamanca y la Región Centro de Portugal. Estas rutas cuentan con la colaboración de las asociaciones de moteros La Leyenda Continúa y Abutres do Douro.

Otras de las apuestas del programa es una exposición en la ermita de San Sebastián de Aldeadávila de la Ribera. Esta muestra cuenta con fondos de los museos etnográficos de Castilla y León y de Miranda do Douro. Añade objetos de colecciones particulares y de la Región Centro de Portugal. La exposición recoge las costumbres y tradiciones de las zonas transfronterizas.

Las jornadas se completan con una mesa redonda sobre las relaciones históricas entre España y Portugal que acogerá Alcañices. "Cruzando La Raya" pondrá el broche final con un concierto de un quinteto de músicos de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Será el 29 de noviembre en la catedral de Miranda do Douro.

Castilla y León comparte con Portugal 349 kilómetros de frontera. Unos 40 municipios de Zamora y Salamanca tienen una vinculación directa con este espacio cultural y natural común con 50 freguesías portuguesas. "Un territorio donde aún queda mucho por descubrir", asegura Gonzalo Santonja.

Es una acción dentro del Plan La Raya de la Junta de Castilla y León dotado con 90 millones de euros en seis años.