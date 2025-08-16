Ayuda europea para combatir los incendios de CyL: aterrizan en Matacán dos aviones-cisterna italianos

Toda ayuda es poca en lo que a incendios se refiere en Castilla y León. La Comunidad está viviendo un agosto negro. Las llamas no dan tregua y el operativo de incendios está "al límite", tal y como avanzaba el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, este sábado.

El fuego está descontrolado por toda la Comunidad y se necesitan más efectivos. Motivo por el cual Mañueco ha pedido a Sánchez la "ayuda logística" del Ejército para poder poner punto y final a estos trágicos incendios que están arrasando miles de hectáreas, viviendas y que cada día obligan a desalojar a centenares de personas.

Un refuerzo europeo ha llegado este sábado. Poco después de las 18:30 horas, han aterrizado en la base aérea de Matacán dos aviones-cisterna Canadair para participar en el dispositivo que se encuentra luchando contra los incendios.

En el aterrizaje ha estado presente el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen y el coronel jefe de la Base Aérea de Matacán, José Ignacio Ruiz de Eguilaz Martín. Ambos han agradecido al personal italiano su esfuerzo por participar en este dispositivo.

Ambas aeronaves han llegado a Castilla y León a través del mecanismo europeo de Protección Civil, activado por el Ministerio del Interior el 11 de agosto y acudirán a donde más urgente sea su intervención.

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias y el Ministerio del Interior gestionan la incorporación de nuevos medios en las labores de extinción. En el caso de ambos aviones, tienen una capacidad para transportar cantidades superiores a los 5.500 litros.