El PSOECyL insiste en que el Gobierno no suprimirá paradas de bus en CyL y acusa a Mañueco de "mentir"

La secretaria de Movilidad de la Ejecutiva del PSOECyL, Laura Pelegrina, ha acusado este jueves 24 de julio, al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de “mentir” y ha insistido en que “no suprimirá ninguna parada de transporte en Castilla y León.

Así lo ha señalado Pelegrina en rueda de prensa después de que este miércoles se celebrara la Comisión de Directores Generales de Transporte en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Allí se garantizó el mantenimiento de todas las paradas de las líneas de autobús interurbano con el nuevo mapa concesional estatal.

Asimismo, según ha recordado, se ratificó el compromiso de financiación extraordinaria a las comunidades autónomas, “con más de 40 millones de euros para que gestionen las rutas de su competencia”.

El nuevo mapa, ha explicado, reorganiza los servicios “de un total de 22 corredores estructurados en torno a los principales ejes de movilidad, de los cuales 11 de ellos discurren a través de Castilla y León”.

“Los socialistas de Castilla y León desmentimos una vez más el bulo de la supresión de las paradas de autobús que Mañueco y el Partido Popular llevan alimentando durante tres años. Es falso que se vayan a suprimir paradas. Como siempre hemos defendido los socialistas de Castilla y León”, ha afirmado.

Añade que “también es falso que se abandone al medio rural porque nunca se ha pretendido eliminar ninguna parada, aunque eso, evidentemente, ya lo sabía Mañueco”, ha remachado.

Pelegrina ha insistido en que, no solo no se eliminará ninguna parada, sino que ningún viajero perderá oportunidades de viaje porque se mejorará la calidad del servicio, reduciendo los tiempos, reduciendo los precios y aumentando la demanda, y así consiguiendo también reducir al mismo tiempo las emisiones.

Contra Puente

El portavoz del PP en la Comisión de Transportes, el abulense Héctor Palencia, insistió hoy en que el Gobierno continúa con su plan para eliminar paradas de autobús en el medio rural y señaló que la nota de prensa que ha hecho pública el Ministerio en la que aseguraba que garantizaba el servicio en los pueblos es un anuncio “fake” y una "gran inventada". “Oscar Puente lleva la mentira y el engaño como bandera”, indicó y puso en duda de que se en la reunión de la Comisión de directores generales de Transportes ese tema se pusiera encima de la mesa.

"Hay una ley de Movilidad Sostenible en el Congreso y ante esa ley no valen notas de prensa", argumentó Héctor Palencia para insistir en que el modelo que pretende implantarse “sin negociar” implica “la eliminación e paradas, no garantiza el servicio en los pueblos donde se quieren suprimir estas paradas por rentabilidad económica y no garantiza la financiación a las comunidades si quieren prestar ese servicio para no perder el autobús en el medio rural”.

El diputado abulense retó a través de los medios al ministro a debatir sobre el tema. “El ministro no quiere debatir en las Cortes y en redes sociales me tiene bloqueado con lo cual solo puedo dirigirme a él a través de los medios de comunicación”, explicó. “Deje de esconderse en las redes sociales y dé la cara -le interpeló- tenga la valentía de debatir la supresión de las paradas de autobús en la España rural”. En este sentido reclamó la convocatoria de una Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas para estudiar el proyecto y su comparecencia en la Comisión de Transportes del Congreso para tratar el tema. , la España de nuestros pueblos y convoque la conferencia sectorial, peo también convoque la comisión de transportes del congreso para tratar el tema.