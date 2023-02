La carrera de la exatleta Eva Arias (PSOE) hacia las municipales: "Ávila necesita un giro radical"

Eva Arias Aira (1980, Barcelona), exatleta y actual portavoz municipal del PSOE en el Área de Industria, Empleo y Turismo en el Ayuntamiento de Ávila, es la gran apuesta del PSOE para afrontar los comicios municipales del 28 de mayo y disputar la partida al resto de formaciones políticas. Ávila no es una plaza fácil para el PSOE, de hecho, en las pasadas elecciones solo sacaron 6 concejales de los 25 posibles.

La socialista, que fue finalista mundial en los 3.000 obstáculos de Berlín 2009 y plata en los 1.500 metros del Campeonato Iberoamericano de 2004 en Huelva, reconoce que enfoca la carrera hacia los comicios de mayo como hacía en su etapa deportiva: "Con absoluta dedicación y mucha disciplina", subraya.

Arias releva así a Yolanda Vázquez, secretaria de organización del PSOE abulense y actual portavoz socialista en el Ayuntamiento de Ávila. La candidata asegura que da este paso porque, después de cuatro años, ha tomado conciencia de que le llena el servicio público y busca "solventar los problemas de los ciudadanos".

Su entorno la describe como una persona "comprometida, con ganas y valía suficiente". La candidata del PSOE considera que Ávila necesita un giro radical y basa su propuesta política en dos pilares: un equipo fuerte y un proyecto de ciudad claro.

Pregunta.- ¿Qué balance hace de la última legislatura en Ávila y de la gestión de José Manuel Sánchez Cabrera?

Ojalá pudiéramos hacer un balance positivo, pero este mandato ha estado plagado de muchos anuncios y pocos hechos. Tenemos un gobierno que hace promesas que no cumple, y además es opaco porque no da explicaciones. No está ejecutado ni el 20% de lo prometido. Todo lo que se va a materializar en esta recta final será gracias a los fondos extraordinarios gestionados por el Gobierno de España, que es lo que va a permitir que se desarrollen proyectos y se acometan mejoras en la ciudad que, si dependieran del gobierno de Sánchez Cabrera, nunca se hubieran llevado a efecto. Las cifras evidencian que Ávila necesita un cambio.

P.- ¿Cómo ve la ciudad de Ávila, su evolución en los últimos años, y su posición en Castilla y León?

El desempleo, el éxodo juvenil, la carencia de oferta industrial o la dependencia económica de un sector como el turismo, que se ha visto paralizado como consecuencia de la pandemia, nos colocan en una situación complicada. Respecto a Castilla y León, seguimos siendo una provincia olvidada por la Junta, a la cola de esta comunidad. Pocas veces, por no decir ninguna, Ávila está en el foco de las políticas que dependen del presidente Mañueco. Muestra de ello es la cifra de desempleo que tenemos y que más del 65% del paro sea femenino.

P.- Ha acusado a Por Ávila y a PP de haberse olvidado de los barrios de la ciudad durante sus mandatos, en beneficio del centro. ¿Cómo enmendaría esto?

Es fundamental. Ávila es conocida por sus murallas y la zona del casco histórico, pero es mucho más, y eso se ha olvidado a lo largo de la historia más reciente de nuestra ciudad. Nuestro objetivo es que todos los barrios de Ávila tengan cubiertos los servicios municipales básicos. Además, queremos potenciar un referente en cada barrio, ya bien sea en materia cultural, deportiva, de ocio o educativa. Que todos formemos parte de un todo que se llama Ávila y que tiene vida y futuro fuera del centro. Por supuesto, también contando y teniendo en cuenta a los barrios anexionados, a los que hasta ahora, no se ha tratado por igual. Un ejemplo es que carecen de infraestructuras tan básicas como depuradoras de agua.

P.- Ha mencionado el desempleo, un problema que arrastra Ávila desde hace tiempo. ¿Qué ejes vertebran su propuesta de gobierno?

El empleo es una de nuestras prioridades. Nuestro objetivo es que el Ayuntamiento sea la casa de todos, que sea una institución transparente, que cumpla con los tiempos y que escuche las demandas de los abulenses. En definitiva, queremos que haya más hechos y menos fotos. Pretendemos trabajar transversalmente entre todas las áreas, tanto en industria y áreas de empleo como en sostenibilidad y urbanismo.

No tiene sentido que cada concejalía funcione de forma independiente porque no es eficaz, consume recursos y no tiene buenos resultados. Es clave que se trabaje en red y que se potencien los barrios. Nuestra idea es acondicionarlos urbanísticamente, con el fin de que sean amables para el ciudadano y así incentivar a la compra de proximidad.

Un gran propósito que tenemos es cuidar los barrios anexionados, que son seis pueblecitos alrededor de la ciudad que quisieron adherirse a Ávila para beneficiarse de sus servicios y tributar como cualquier ciudadano. Sin embargo, muchos de esos barrios no tienen una depuración de agua, estamos haciendo vertidos descontrolados de aguas residuales de los hogares.

P.- También ha destacado el éxodo juvenil. ¿Cuáles son exactamente sus propuestas para darle la vuelta a la situación actual?

La mejor política social y de lucha contra el éxodo juvenil es la creación y el sostenimiento del empleo, digno y de calidad. Los socialistas, dentro del margen de maniobra que se permite a las entidades locales, estamos dispuestos a ampliar la dotación de programas como la “Cuota Cero” para impulsar la creación de nuevos negocios y proyectos por parte de jóvenes emprendedores. Los jóvenes tienen mucho que aportar y no es de recibo que estemos exportando talento a otras ciudades por falta de oportunidades.

P.- Las competencias en políticas activas de empleo recaen en la Junta de Castilla y León. Si llega a la Alcaldía, ¿tiene en mente alguna reivindicación que le haría a la Junta?

Muchas, porque la Junta de Castilla y León tiene más cuestiones en el deber que en el haber, sobre todo, si hablamos de políticas relacionadas con el empleo en Ávila. Contamos con el Plan Territorial de Fomento, cuyo plazo de ejecución finaliza el próximo año, y aún no se ha puesto en marcha como se había anunciado. De hecho, no existen informes de seguimiento que nos permitan analizar el impacto ni la ejecución de los 36 millones con los que se supone que cuenta este plan. Todo ello, por no hablar de las políticas de carácter social y de igualdad que se están viendo perjudicadas por los acuerdos del PP con la extrema derecha.

P.- ¿Cómo afronta el relevo a Yolanda Vázquez, la actual portavoz socialista en el Ayuntamiento abulense y secretaria de Organización?

Confieso que es un reto, porque Yolanda Vázquez es una persona con mucha experiencia que ha puesto el listón altísimo. Por suerte, he tenido la oportunidad de trabajar estrechamente con ella este mandato y de aprender mucho. No tengo miedo, lo veo más como una oportunidad para seguir formándome.

La candidata del PSOE, Eva Arias, en una reunión vecinal en Ávila.

P.- ¿Qué relación tiene con los candidatos del PP y 'Por Ávila'? ¿Cómo enfoca las posibles negociaciones con estas formaciones?

Con la candidata del PP no tengo ninguna porque lleva años viviendo fuera de Ávila. En el caso de 'Por Ávila', la relación es la de compañeros en el día a día del Ayuntamiento. De todos modos, 'Por Ávila' es una escisión del PP que defiende un continuismo en las caras que se repite en la acción política.

Ambas formaciones son responsables de que Ávila no esté donde merece y de que no cuente si quiera con cuestiones básicas como un contrato de recogida de basuras o de transporte urbano, actualizados. El conformismo de ambos y la escasa ambición por poner en marcha ideas y proyectos nos ha sumido en un letargo que los socialistas nos comprometemos a romper.

P.- ¿Estaría dispuesta a acordar un Gobierno de coalición si fuera necesario, y con qué partidos? ¿Tiene una línea roja con alguno en concreto?

Nuestro objetivo es salir a ganar y en eso estamos enfocados. Cuando los resultados estén sobre la mesa, será momento de analizar la situación y tomar decisiones. Decisiones, eso sí, que ya le adelanto que van a considerarse siempre, teniendo en cuenta el beneficio de Ávila y de los abulenses.

P.- ¿Qué aprendizaje extrae de su experiencia como portavoz municipal del PSOE en el Área de Industria, Empleo y Turismo en el Ayuntamiento de Ávila?

Cuando los ciudadanos estamos en el otro lado, no nos hacemos a la idea de la cantidad de trabajo interno que hay y del tiempo invertido. La dedicación y el esfuerzo han guiado mi portavocía en el área de Empleo, Industria, Turismo y Comercio, un área fundamental de la economía y el sustento laboral de nuestra ciudad y que centrará buena parte de nuestras propuestas para conseguir un giro y avanzar.

P.- ¿Qué referentes políticos tiene para afrontar la carrera a las municipales y la gestión del Consistorio?

Creo que cualquier ciudadano de Ávila que ve cómo ciudades de nuestra comunidad crecen siente envidia sana. Me refiero a ciudades como Valladolid, León, Segovia, Burgos o Soria, que están gobernadas por alcaldes y alcaldesas socialistas. Son una referencia porque crecen notablemente en población y empleo, y lo hacen remunicipalizando servicios públicos, lo que conlleva tener salarios más dignos y cosas de las que nosotros carecemos.

P.- Ávila nunca ha sido una plaza fácil para el PSOE, en 2019 solo obtuvo seis de los 25 concejales que integran la corporación del Consistorio. ¿Cómo afronta el reto de atraer al votante que optó por otras opciones?

Mi pasado como deportista profesional me enseñó muchas cosas, entre otras, que el principal rival es cada uno, y en política, lo veo igual. Como candidata estoy muy centrada en elaborar un programa ilusionante y capaz de mejorar todos los problemas que arrastra Ávila, desde hace años por el continuismo de los sucesivos gobiernos municipales.

P.- ¿Qué errores ha cometido en su carrera política y de los que ha aprendido para afrontar el reto de las municipales?

De momento, como concejala en la oposición, puedo decir que sigo aprendiendo día a día y que no puedo achacarme ningún error. Déjeme que sea la alcaldesa de esta ciudad y cuando tenga la oportunidad de gestionarla, vuelva a hacerme esta pregunta y le responderé gustosamente.

