Renunciar a una plaza fija de enfermera para seguir formándote: “Es algo injusto después de años de esfuerzo”

La falta de personal sanitario, entre ellas enfermeras, es un asunto que está provocando grandes problemas en Castilla y León, tanto en capitales como en zonas rurales. Se necesitan más de las que hay y, además, muchas prefieren elegir otras Comunidades autónomas por sus mejores condiciones. Y claro, si ocurre como en este caso, aún la situación se pone más complicada. Seis enfermeras han tenido que renunciar a su plaza fija para trabajar en residencias para poder seguir formándose en su especialidad de enfermería familiar y comunitaria, que la normativa prohíbe la compatibilidad.

Al igual que ocurre con los médicos y el MIR, las enfermeras también tienen su especialización, se llama EIR (enfermera interna residente). Son enfermeras que tras finalizar sus estudios de cuatro años quieren adquirir una formación específica que les acredite un nivel superior con especialidad reconocida. Pues bien, en este caso, desde hace dos años, seis enfermeras se encontraban estudiando el EIR, pero también intentando sacar una plaza de oposición para ejercer su profesión en el sistema de la Gerencia de Servicios Sociales.

Ese momento llegó, y el pasado 29 de diciembre lograron obtener la recompensa para trabajar en diferentes residencias con destino incluido. Sin embargo, no eran conscientes de lo que se iban a encontrar. Las normas de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León no permiten estar formándose en el EIR y ocupar una plaza fija al mismo tiempo, por lo que les han obligado a elegir una opción u otra, es decir: formación o trabajo fijo. Para las implicadas, “una situación de absoluta injusticia” que impide a las personas que superen una oposición de personal laboral de la Gerencia de Servicios Sociales la posibilidad de solicitar una excedencia en la incorporación a su plaza mientras estén realizando el EIR.

El pasado lunes han tenido que elegir entre continuar su formación o incorporarse a una plaza de oposición que sacaron en verano, cuando se publicó la relación provisional de aprobados, tras pasar dos exámenes y un concurso de méritos. Les dieron destino, y cuando fueron a ocupar su plaza de oposición solicitaron una excedencia para terminar el EIR, pero se la denegaron “por no ser compatible”, pues el actual convenio no tiene en sus solicitudes ningún tipo de excedencia para formación.

La salmantina Blanca García Rodríguez, y otras cuatro compañeras más, han decidido rechazar la plaza y terminar el EIR. En su caso se tendría que haber incorporado a una residencia en Benavente, pero ha preferido seguir formándose en su especialidad en el centro de Salud Pisuerga (pertenece a la gerencia de Atención Primaria de Valladolid Oeste). “Me he decantado por el EIR porque llevaba intentando sacarlo muchos años y han sido dos años de esfuerzo, trabajo, rotaciones que no iba a dejar por 6 meses que me quedaban para acabar”, señala una de las protagonistas a El Español Noticias de Castilla y León.

Las seis compañeras (dos de Miranda de Ebro, una de Burgos, Ávila, Valladolid y Salamanca) consideran que es una situación “muy injusta” y pese a que han recurrido a todo tipo de organismos, como por ejemplo el Procurador del Común, de momento han tenido que elegir una de ellas. “Nos ha durado la plaza fija 23 días”, lamenta García.

"Convenio obsoleto"

La Gerencia se ampara en que el actual convenio, para García, “obsoleto”, no tiene recogida ningún tipo de normativa para la formación, por lo que “para ellos nos encontramos haciendo una especie de cursillo voluntario”, critica la enfermera salmantina. El pasado mes de diciembre se mantuvo una reunión con el delegado Territorial de Burgos para exponer la situación. “Nos parece un agravio comparativo, el aprobar una oposición, así como una plaza de formación sanitaria especializada, y que la Gerencia no valore este esfuerzo ni proponga una solución”, aseguran las seis damnificadas.

Ahora el caso se encuentra en manos de los sindicatos para intentar revocar la situación, que se ve complicado, aunque asegura que hay un caso hace años donde sí lo permitieron. “Esto supone que después de años de estudio y de sacrificio nos hemos visto obligadas a renunciar a una plaza. Parece que hemos perdido el tiempo”, lamenta la enfermera salmantina. El haber aprobado esta oposición, aunque haya sido rechazada, supone que si se presentaran a una próxima tendrían cinco puntos para la bolsa del Sacyl, pero Blanca pone en duda “que me presente para alguna más de la Junta” después de lo que ha sucedido.

A las Cortes

Una situación que llegará a las Cortes de Castilla y León ya que el PSOECyL ha exigido a la Junta que corrija la "gravísima injusticia" que supone obligar a renunciar a una plaza a las personas que han superado los procesos selectivos de Enfermería Interna Residente y de la Gerencia Regional de Servicios Sociales. El PSOE defenderá en sesión parlamentaria una PNL instando a la Junta a adoptar las decisiones que sean necesarias para corregir la situación.

"La posición de la Gerencia de Servicios Sociales en contra de la posibilidad de excedencia para la formación EIR genera una situación de absoluta injusticia hacia mujeres brillantes y trabajadores, que tras el esfuerzo y tiempo dedicado a aprobar una oposición y a obtener una plaza de formación sanitaria especializada, se encuentran con que la administración autonómica no valora el esfuerzo que ha realizado ni propone una solución", denuncia el portavoz socialista.

