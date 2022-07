El PSOE recela de que se reconduzca el Diálogo Social con Mañueco al frente

El PSOE de Castilla y León tiene "pocas expectativas y esperanza" en la reunión del Diálogo Social liderada por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pero sí confía en patronal y sindicatos para reconducir la situación y que las relaciones del Ejecutivo y la parte social mantengan como seña de identidad de la Comunidad, informa Ical.

Así lo expresaron en una rueda de prensa la secretaria autonómica de Organización, Ana Sánchez, y la portavoz de Empleo, Alicia Palomo, en el momento en que en la Sede de la Presidencia se reúne el Consejo del Diálogo Social, formado por el presidente de la Junta y los líderes de CEOE, CCOO y UGT, al que acude como invitado el vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox).

"Expectativas liderando la reunión Alfonso Fernández Mañueco no hay, sí confiamos en sindicatos y empresarios", argumentó Ana Sánchez, que remarcó que si en algo ha habido consenso y ha creado Comunidad ha sido en los acuerdos en torno al Diálogo Social.

En la misma línea, se manifestó Alicia Palomo para referirse a una reunión entre "el presidente títere que lleva como invitado non grato" a quien "no cree" en el Diálogo Social, por lo que confió en que ninguno de los dos dirigentes de la Junta "lleve las riendas" y sí lo hagan los sindicatos y patronal.

"Se reúnen con el Diálogo Social, ellos mismos lo han roto", sostuvo la secretaria de Organización, que subrayó que el Partido Popular y Vox "son lo mismo" por lo que no expresó sorpresa en que a la reunión haya acudido García-Gallardo.

Ana Sánchez ironizó con el anuncio de Fernández Mañueco de celebrar un gran acto en septiembre para conmemorar los 35 años de gobierno del PP en la Comunidad y se preguntó qué va a celebrar quién "ostenta la derrota más estrepitosa" y sí va a invitar a Francisco Igea (Cs) y Juan García-Gallardo (Vox) a esa "gran fiesta". "Es el presidente más ineficaz que ha tenido la Comunidad", zanjó.

Convocar planes de empleo locales

El PSOE de Castilla y León exigió hoy la convocatoria de los planes de empleo a ayuntamientos que permitirían la contratación de 4.000 personas con un presupuesto de 32 millones y denunció que no se va a poder ejecutar este programa a finales de año, ante el retraso de la Junta en su puesta en marcha ya que otros años se han conocido en abril.

En una rueda de prensa, la secretaria autonómica de Organización, Ana Sánchez, y la portavoz de Empleo, Alicia Palomo, acusaron al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de incumplir acuerdos y de ser el "presidente del Gobierno más ineficaz que ha tenido Castilla y León".

"No es una cuestión de presupuesto, sino de voluntad política", explicó Alicia Palomo, que subrayó que los buenos datos de creación de empleo, con 4.000 más y otros 9.000 afiliados a la Seguridad Social en junio, podía ser mejores de haberse convocados estos planes para los municipios, que les hubieran permitido la realización de 4.000 nuevos contratos.

Palomo insistió en que han pasado cuatro meses desde la formación del nuevo Gobierno, afirmó que "están a otras cosas" y manifestó que en materia de empleo solo se ha visto a "un consejero de Empleo a la caza de comunistas". "Es muy grave que no se hayan convocado", zanjó.

Igualmente, lamentó que no se hayan convocado otros 10 millones que afectan a los más vulnerables, como perceptores de la renta de ciudadanía, mayores 55 años, jóvenes menores de 35 años personas con discapacidad. "Este dinero no está llegando al bolsillo de los castellanos y leoneses. Mañueco no gobierna, no tiene palabra, no cumple", aseveró, al referirse a los programas del Diálogo Social que están firmados.

De 12 programas firmados, señaló que solo se han convocado cuatro, pero están en fase de solicitud y no pueden a día de hoy ser ejecutados, uno de ellos en materia de turismo convocado el 4 de julio y cuando no se resuelva se habrá pasado la época estival.

Ana Sánchez y Alicia Palomo incidieron en que no es lo mismo que gobierne el PSOE, cuyos ayuntamientos sí han destinado dinero a planes de empleo o la implicación para mantener los puestos de trabajo en Siro, o el Gobierno de PP-Vox, "doblemente fascista", calificó la segunda.

La secretaria de Organización repasó algunos de los datos de descenso del paro, perceptores del Ingreso Mínimo Vital o de pensiones no contributivas y concluyó que el Gobierno formado por PP y Vox "es un lastre para la creación de empleo" en Castilla y León.

"Mientras el PSOE lidera cifras récord de creación de empleo, la Junta incapaz de poner en marcha planes de empleo locales", reiteró Ana Sánchez, que destacó el trabajo de su partido con los ayuntamientos y con las personas.

