Temprano considera que llevar “invitados” es “descafeinar” el Consejo del Diálogo Social

El secretario general de UGT Castilla y León, Faustino Temprano, consideró hoy que llevar “invitados” es “descafeinar” el Consejo del Diálogo Social en su reunión del lunes, si bien avanzó que, dado que la Junta ha propuesto al vicepresidente, Juan García-Gallardo, aunque no está recogido en la ley que regula este órgano, el sindicato hará lo propio con su secretario de Acción Sindical y Coordinador del Dialogo Social, Raúl Santa Eufemia, según ha informado la agencia Ical.

En todo caso, insistió en que tanto UGT como CCOO empezarán el encuentro con una pregunta al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sobre si García-Gallardo “estará allí porque lo ha pedido él o porque lo ha invitado, ya que cambia bastante”. Temprano instó a Mañueco a “cambiar la ley” si a partir de ahora las reuniones del Consejo contarán con invitados.

Igualmente, remarcó que lo importante es “hablar de acuerdos firmados no ejecutados y que afectan negativamente a los trabajadores y ciudadanos”.

Al respecto, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, preguntado si acudiría invitado por los sindicatos, señaló: “No me toca ni me corresponde asistir. Las instituciones están para respetarlas”. Al respecto, instó a Mañueco a hacer lo propio. “A mi no me gusta él, pero es mi presidente. Deberían todos tener los mismas respetos. Cuando Pedro Sánchez acude a un encuentro de la OTAN representa a todos los españoles. Y Rodríguez Zapatero defendió a Aznar cuando lo atacó Chávez. Yo me he sentido representado siempre en el Consejo del Diálogo Social, hasta que llegó Mañueco”, lamentó.

A pesar de ello, compromiso su apoyo y respeto en las Cortes en esta materia, pero reivindicó “la configuración institucional según marca la ley y el Estatuto”. “Ojalá ellos también quisieran representarnos a todos”, concluyó.

