Carriedo sobre el vídeo de Vox: “Soy el portavoz de la Junta, no el portavoz de los partidos de la coalición”

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, aseveró hoy en Burgos: "Soy el portavoz de la Junta, no el portavoz de los partidos políticos que conforman la coalición" para responder acerca del vídeo con los logos de Vox y del Gobierno regional que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, publicó en twitter y posteriormente borró, según informa Ical.

A preguntas de los periodistas antes de inaugurar la jornada informativa 'Oportunidades de Fondos Next Generation en Castilla y León' celebrada en Burgos, Fernández Carriedo dejó claro que "ese vídeo que se puede haber hecho desde un partido político, que también forma parte del Gobierno" y, por tanto, afirmó que "es plenamente coherente que haya un gobierno que trabaje en conjunto y que haga cosas en común con el hecho de que cada partido político que lo conforma pueda tener su propia estrategia de comunicación y sus propios principios e ideología que pueda plantear".

"En ese punto de vista, las tareas de los partidos políticos aquí no las valoramos", exclamó, al tiempo que el también portavoz del Ejecutivo autonómico apostilló que "nosotros no tenemos porqué valorar más que la acción de la Junta de Castilla y León, no la acción del resto de partidos políticos o incluso de los partidos políticos".

