Tudanca asegura que de nada sirve una disculpa si no hay propósito de enmienda

El secretario general del PsoeCyL, Luis Tudanca, aseguró hoy que de nada sirve una disculpa si no hay propósito de enmienda, y "no lo hay". Así se refirió Tudanca en Burgos a la disculpa del presidente de la Junta por las declaraciones de su vicepresidente sobre la procuradora socialista Noelia Frutos.

Tudanca, que visitó hoy la Feria del Libro de Burgos y acudió al homenaje al General Domingo Batet, sostuvo que, en realidad, Mañueco "no ha pedido perdón" porque, más allá de unas declaraciones puntuales, lo grave es que no tiene propósito de enmienda y compromiso de que no volverá a ocurrir.

Según dijo, lo grave es que son un síntoma de una "enfermedad grave" que tiene la sociedad porque Mañueco y Feijoo han pactado con la extrema derecha y la han metido en un gobierno. "Ese es el problema, mientras no tengan propósito de enmienda y el compromiso de aislar a una extrema derecha que siembra el discurso del odio en nuestras instituciones y ahora desde nuestro gobierno de nada valen las tiritas que ahora pretende poner el señor Mañueco ante la indignación que ha provocado en nuestro país", remarcó.

Además, mostró su tristeza por el hecho de que Castilla y León se conozca por el discurso del odio y apeló al PP a que haga una "reflexión de su complicidad en todo esto".

