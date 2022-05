Alejandro Vázquez sobre la viruela del mono: “En Castilla y León hay preocupación, pero no alarma”

Noticias relacionadas El consejero de Sanidad apuesta por actualizar la estrategia de atención al paciente crónico

Castilla y León no ha detectado todavía ningún caso de viruela del mono entre sus habitantes, "lo cual no quiere decir que no lo haya", explicó el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, quien quiso lanzar también un mensaje de tranquilidad. "La Consejería está trabajando con preocupación, pero sin alarma", subrayó.

Vázquez explicó, minutos antes de participar en la jornada 'Gestión de la Cronicidad. Las enfermedades silenciosas', celebrada hoy en Madrid, que "siempre que aparece de nuevo una enfermedad, genera cierta preocupación" aunque cree que "la consejería debe ofrecer tranquilidad, ya que en Castilla y León no consta que haya ningún caso".

El titular de Sanidad insistió en la importancia de "evitar contactos estrechos y el manejo de ropas de personas sobre las que se sospecha que puedan estar infectadas". En caso de duda "debe hacerse con mascarilla y guantes".

Por último, llamó a la calma ante la preocupación generada por la aparición de cada vez más casos de esta enfermedad en España, si bien la mayoría de infecciones se han registrado en Madrid, pero la alarma se ha extendido al resto de comunidades autónomas.

