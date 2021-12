1 de 12

La primera semana de 2021 arrancó algo inaudito: la borrasca Filomena que fue capaz de paralizar a todo un país. Llegó en enero para cubrir con un manto blanco toda Castilla y León. Esta vez no solo llegó a las zonas de montaña, también a las capitales. Acumulaciones de nieve por encima de los veinte centímetros y nevadas que en algunos puntos no se veían desde hace décadas. Una ola de frío que bajó los termómetros a mínimas de -10 grados y máximas de cero. Se paralizó el colegio y muchos empleados no pudieron ni ir a trabajar.