Tudanca acusa a Mañueco de "jugar al caos en el momento más crucial" para Castilla y León

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, acusó hoy al presidente de la Junta y del PP en la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, de “jugar al caos” y de ser el “mayor elemento de incertidumbre en el momento más crucial” para la autonomía “de las últimas décadas” ya que, a su juicio, ha protagonizado una “maniobra sin precedentes” para “desestabilizar a su propio gobierno”. “Habíamos visto una oposición irresponsable, como la de Pablo Casado, que le pasará factura, pero que un presidente trate de hacerlo desde dentro no lo habíamos visto nunca”, afeó el líder socialista, durante su intervención en Valladolid en la Convención de Delegados de Castilla y León al Congreso Federal del PSOE, que se celebrará en Valencia los días 16 y 17 de octubre.

Tudanca insistió en que esto ocurre “cuando más se juega la Comunidad, cuando tiene la última oportunidad de cambiar su modelo productivo y ser una región de futuro”. “Mañueco sigue con su juego de poder e incluso hace lo que le dice Pablo Casado. Frente a ello, nosotros estamos en debates e ideas”, anotó.

El responsable socialista abrió un acto que contó con muchos de los 55 delegados que representarán a la federación de Castilla y León en la cita valenciana, y a la que han presentado 508 enmiendas a la Ponencia Marco. Durante su alocución, destacó que el proyecto del PSOE es “compartido, global y colectivo; y no un instrumento electoral ni dedicado al marketing, como otros”. “A muchos les puede sorprender que vayamos a los congresos aportando ideas y sin pensar todos lo mismo. Para eso nos hubiéramos afiliado al PP. Nosotros queremos proponer ideas, debate, contenido…”, sostuvo Tudanca, en una reflexión que le permitió reprochar de nuevo a Mañueco, tirando de ironía, porque “es el único que pasa por las convenciones, los congresos e incluso las Cortes, porque tiene que haber de todo”. “Nunca sabemos lo que aporta. No escuchamos una sola idea para mejorar la vida de los castellanos y leoneses, ninguna”, enjuició.

Igualmente, recordó que en España “muchas veces se ha dado por muerto al PSOE” y sin embargo siempre “demuestra fortaleza y pluralidad”. En ese sentido, señaló que la “derecha confunde sus deseos con la realidad, al igual que la realidad con sus encuestas; pero la sociedad les da la espalda, como sucedió en Castilla y León en las últimas elecciones”.

Del Congreso Federal, subrayó la presencia de los expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero y el actual presidente, Pedro Sánchez, “ejemplo de las raíces del PSOE y lo que ha aportado en los últimos 40 años”. En este punto tuvo un recuerdo, con aplauso incluido, para el que fuera secretario general de la formación Alfredo Pérez Rubalcaba. “Este Congreso es un síntoma de unidad y solidez del proyecto socialista frente a estos inventos de convención improvisada de Pablo Casado para contraprogramar al PSOE”, comentó Tudanca.

Casado “no da una”

Sobre la iniciativa itinerante del PP, ironizó que “el hombre no da una”, algo que argumentó en cuando “le pregunta a Aznar cómo hizo su milagro económico, que no fue tal, y que quien lo protagonizó acabó en la cárcel”; o cuando Feijóo defendió que gobernara la lista más votada, “pero se les olvidó decir que eso solo es si la más votada es la suya”; o cuando Vargas Llosa aseguró que “lo importante de unas elecciones no es la libertad, sino votar bien, ante la pasividad cómplice de los responsables del PP”. “Al final tratan de construir una percepción de la democracia y la libertad en la que solo está bien si ellos mandan. Con esa idea de que la democracia es solo suya y los ciudadanos han votado mal. ¡Los ciudadanos nunca votan mal!”, exclamó.

También atacó al PP por “utilizar solo por partes” la Constitución Española, “que no apoyó en sus orígenes con mucho entusiasmo”, y recordó que esta semana los 'populares' han rechazado una modificación para eliminar el término 'disminuido' de la Carta Magna. “Nosotros defendemos la democracia con toda convicción y la libertad; lo hacemos desde hace un siglo y medio, incluso a costa de la vida de compañeros que ahora se encuentran en cunetas de este país y que la derecha se ha negado a darles dignidad y justicia”, apuntó Tudanca, quien también tachó a Pablo Casado de “no aprobar el máster e informarse por los 'memes' de la ultraderecha para compartir bulos”, ya que asegura ahora que el PSOE “se opuso al voto femenino”. “Ayer Clara Campoamor parecía de Ciudadanos”, ironizó, para reivindicar “a todos los que han sido determinantes en la consecuencia de derechos y libertades”.

La importancia del Congreso

Frente a todo ello, prosiguió Tudanca, el PSOE “debe centrase en la gente, en garantizar el presente y futuro de sistema de pensiones”, en que los jóvenes “tengan un futuro” y en “defender lo público y colectivo por el interés general, frente a quienes acaban privatizando todo”. También ahondó en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y recordó que durante los siete años de gobierno de Aznar este indicador subió en 61 euros; en siete con Zapatero, 151 euros; en la etapa de Rajoy, 94; y en tres años con Pedro Sánchez, 234 euros. “Esto es hacer mejor la vida de la gente y preocuparse de quienes lo pasan mal para llegar a fin de mes, para pagar un hipotecar o dar de comer a sus hijos. Esto es de lo que habla el PSOE frente a quienes desde las moquetas de los despachos no sabe qué es un barrio obrero”, criticó.

Trasladó a los delegados que lleven al Congreso la igualdad y se puedan dar nuevos pasos, como la “necesaria y obligada” abolición de la prostitución en España. También se pretende hablar de sanidad pública, de Atención Primaria, de que “todos tengan acceso a una sanidad con la misma calidad vivan donde vivan”. “Nos intentan convencer de que muchos aspectos son una utopía y no lo son”, sostuvo.

Recordó que el Hospital de Burgos “cuesta tanto cada año como los de Valladolid, Salamanca y León juntos”. A su juicio, el PP “se ha gastado el dinero de todos para hacer un hospital y luego decir que no hay dinero para los consultorios en el medio rural; y no es verdad, es su modelo”, por lo que abogó por “luchar por ello, pese a quien le pese y frente al PP, que ha intentado cargarse la sanidad desde hace 30 años”.

Tudanca defendió que la llegada de fondos extraordinarios a las comunidades autónomas por parte del Gobierno “es lo que había que hacer” para salir de la crisis, al contrario de lo que realizó Rajoy, “con los hombres de negro y aquellos recortes”. Ayer mismo, citó, el Ejecutivo anunció otros 1.200 millones en fondos de cohesión, que se suman a los anteriores, pero “uno se pregunta dónde está todo ese dinero, porque nunca antes la Comunidad recibió tanto”, como también los 197 millones de Transición Justa para las cuencas mineras.

Por último, señaló que la federación socialista de Castilla y León trasladará en Valencia cómo “cambiar este país desde la descentralización, para no dejar atrás a la España abandonada, olvidada, vaciada, que tanto necesita”. “Tenemos que descentralizar centros de poder, industria, empleo… que no podemos vivir en ese agujero negro que es Madrid, que todo se lo lleva y se lo come. Esta voz la llevaremos al Congreso para hablar de reducción de desequilibrios, para que todos los territorios sean iguales y tengan las mismas oportunidades”.

En este punto recordó que durante el Gobierno de Zapatero se trasladó el Incibe a León, la Ciuden a Ponferrada, el Centro de Enfermedades Raras a Burgos, etc. “Ya lo hicimos y estamos legitimados para volver a hacerlo. Esto tiene que seguir pasando. No hay comunidad con tantos desequilibrios territoriales; y son el fruto de la política de la derecha. Hubiera sido muy diferente si la hubiéramos gobernado nosotros cuando empezamos con Demetrio Madrid. No perdemos la esperanza, este modelo llegará, lo votaron los castellanos y leoneses y lo harán otra vez, estoy convencido, para llegar a una España mejor”, concluyó.

Voz propia en España

Por su parte, la secretaria de Organización del PSOECyL, Ana Sánchez, pidió a los delegados que lleven al Congreso la voz de los más de 10.000 militantes de la Comunidad para “aportar el grano de arena para los retos de futuro de este país, que no son pocos tras una dura pandemia”. Avanzó que se abordará cuestiones de economía, feminismo, inclusión social, ciencia, sanidad o digitalización, entre otros, y no escondió la relevancia de su papel: “No puedo dejar de decir que sintáis el peso de la responsabilidad como protagonistas que sois”.

Por ello, reclamó que lleven a Valencia la imagen de una federación “muy unida y muy solvente” y que logren lo que “la derecha ha negado siempre a esta tierra, tener voz propia en el conjunto de España”.

También presumió de que no hay otro partido en la Comunidad con un proceso orgánico como el del PSOE, con “normas internas, procesos ejemplares y decencia impecable, desde sensatez, mesura, decencia y trabajo bien hecho”. “Es un hecho objetivo que nuestros procesos tienen garantías. No quiero hablar del partido difunto, que sus primarias acabaron en un juzgado; ni del PP, que están siendo investigadas por presunta financiación irregular”, citó, para añadir que lo hay “enfrente cada vez huele más a decadencia”.

