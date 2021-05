Telecinco, en modo ahorro: pocos estrenos y omnipresencia de 'Supervivientes'

Telecinco sigue siendo la cadena favorita de los españoles. En abril, la de Mediaset anotaba un estupendo 16,1% de cuota de pantalla, 2,3 puntos por encima de Antena 3. Sin embargo, a pesar de los grandes datos de apuestas como el documental de Rocío Carrasco, la Copa del Rey o Supervivientes no lograba hacerse con el liderazgo en prime time, que perdía en detrimento de la de Atresmedia por noveno mes consecutivo.

En las últimas semanas, además, la cadena ha sufrido sonoros fracasos en dicha franja, primero con la floja trayectoria de la edición nocturna de El precio Justo y posteriormente con la llegada de Señoras del (h)AMPA, que será relegada a Cuatro tan solo una semana después de su estreno.

Como decimos, Rocío o Supervivientes han arrasado en las última, pero a la cadena se le sigue escapando el liderazgo en la franja de audiencia más importante. Y no parece que eso vaya a cambiar, ya que la cadena carece de estrenos potentes de cara a las próximas semanas.

'Top Star'

Tan solo Top Star, el nuevo talent show con Isabel Pantoja, se podría catalogar como 'gran baza' de la cadena para los próximos días. Tras el final de Got Talent, este programa se estrenará el próximo viernes 7 de mayo, enfrentándose así a lo nuevo de La Voz Kids.

En la noche del martes no parece que vaya a haber cambios, y a pesar de que Love is in the air ha caído ya por debajo del millón de espectadores y de la barrera psicológica del 10% de cuota de pantalla, la cadena seguirá apostando por esta comedia turca. Por otra parte, los sábados seguirán siendo territorio Deluxe.

¿Y el resto de días? Sencillo: Supervivientes. El reality de aventuras será el comodín de la cadena hasta nuevo aviso. A la gala del jueves, el debate del domingo, y el Tierra de nadie de los martes, ahora hay que sumar una nueva emisión del programa en la noche del lunes.

'Supervivientes 2021'

Además, lo que parecía un Última hora extendido para rellenar la noche, finalmente ha sido una gala con entidad propia, presentada por Jorge Javier Vázquez, colaboradores y entrevistas. Así, el reality será omnipresente en la parrilla de la cadena de Mediaset, con hasta cuatro emisiones en prime time, más allá de reposiciones de resúmenes en otras franjas.

Que esta estrategia continúe más allá de esta semana está por ver, ya que la cadena también ha empezado a anunciar la taquillera cinta Bohemian Rhpasody (Bryan Singer, 2018), con lo que podría utilizar esta noche para colocar el contenedor cinematográfico Cine 5 estrellas.

La Eurocopa 2021, el motivo de este ahorro

Selección española de fútbol

El motivo principal de esta débil apuesta por nuevos contenidos se encuentra en el ahorro. Además de la ralentización económica debido a la crisis sanitaria del COVID, Mediaset España tendrá que realizar un fuerte desembolso económico este año debido a la Eurocopa'21.

Es por ello que, más allá de Top Star y algunos estrenos cinematográficos, la parrilla de Telecinco en las próximas semanas estará copada por Supervivientes, al mismo tiempo que se seguirá apostando por Love is in the air a pesar de sus flojos datos de audiencia.

Con la producción del reality en marcha es fácil sacarse de la manga una nueva gala o resumen sin demasiado coste, mientras que el coste de ficciones como Love is in the air en Telecinco puede rondar entre los 5.000 y 10.000 euros. Es decir, cincuenta veces menos que cualquier producto potente de prime time.