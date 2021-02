Quién es Carla, la tentadora vetada de 'La isla de las tentaciones'

La nueva entrega de La Isla de las Tentaciones, que Telecinco emite este jueves 18 de febrero a partir de las 22 horas, arrancará con la parte final de la segunda hoguera de las chicas presidida por Sandra Barneda. En ella, Lola se sorprenderá al ver una faceta de Diego totalmente desconocida para ella. La joven tomará, además, una importante decisión respecto a Simone y dará un giro a su relación con el resto de solteros.

Asimismo, una vez vistas las imágenes de su chico, las chicas asignarán el ‘collar del veto’ a Carla, lo que le impedirá ser elegida en la próxima ronda de citas a solas. Esta decisión llevará a Diego a reflexionar sobre su relación con Lola.

Pero ¿quién es Carla? Barcelona de 28 años, la joven se definió a sí mismo durante su presentación como "una mujer perfecta" que necesitaba "a un hombre que se atreva a conocerme”.

116.000 seguidores en Instagram, la joven ya participó en Influencer con más de, la joven ya participó en Mujeres y hombres y viceversa hace poco más de un año, estando en el programa apenas dos meses.

Carla y Álvaro.

Entonces, Carla se convirtió en la favorita de Álvaro Domínguez desde el principio. Sin embargo, la cosa empezó a torcerse en cuanto empezaron a convivir juntos en La Casa de los Tronistas y la joven tiró la toalla en marzo.

Asimismo, Carla tuvo un importante rifirrafe con Sofía Suescun después de que esta le preguntara si había estado con Alejandro Albalá. "No sé por qué me lo preguntas. ¿Sigues sintiendo algo por él? Recuerda que antes de estar contigo, Alejandro Albalá ha estado con otras chicas. No has sido la primera”, le espetó.