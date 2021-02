Pablo Iglesias, contra Ana Rosa, Ferreras, Griso y Vallés: "La verdad les ofende mucho"

Inventas un escándalo.



Líderes de opinión no hablan de otra cosa en las tertulias.



Se archiva el caso y no aparece en las portadas.



Vuelves al punto 1.



Así funciona el poder, por eso algunos decimos que no hay plena normalidad democrática.@PabloIglesias en @rac1 pic.twitter.com/WAiRzzg155