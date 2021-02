Carmen Maura: "Cuando conocí a Pedro Almodóvar, él no era nadie"

Carmen Maura visitará este miércoles El Hormiguero para presentar Deudas, la serie de Atresmedia que protagoniza. La comedia se estrenó en ATRESplayer PREMIUM el pasado 24 de enero y, tal y como ha anunciado la cadena, llegará próximamente al prime time de Antena 3.

La actriz interpreta en esta disparatada ficción a Pepa Carranza, una viuda de fuerte carácter que gestiona una academia en números rojos. Entre los obstáculos a los que se tendrá que enfrentar tras la muerte de su marido habrá una mujer que se convertirá en su mayor enemiga. Doña Consuelo, interpretada por Mona Martínez, es la matriarca paralítica de una familia rica y mafiosa que le complicará la existencia a Pepa a lo largo de toda la serie.

Ambas actrices han charlado con BLUPER para contar su experiencia en esta ficción coral que ha obrado el milagro de rodarse en plena pandemia. "Ha sido una apuesta muy valiente. Hemos tenido un equipo médico presente durante todo el rodaje y los costes de eso son muy altos, además de la incertidumbre de si va a haber otra ola", confiesa Mona.

Carmen Maura y Mona Martínez protagonizan 'Deudas'. Atresmedia

Maura define el rodaje como "casi milagroso", aunque reconoce que detesta tener que trabajar con las medidas sanitarias impuestas por la pandemia. "No me gusta nada rodar con Covid, odio la Covid. Se puede hacer, la prueba está en que lo hemos hecho, pero me gusta mucho ver las caras del equipo".

Con este trabajo, Mona Martínez confirma su exitoso idilio con la televisión tras una destacada carrera en el teatro. Una oportunidad que, pese a que algunos de sus seguidores más acérrimos puedan pensar que ha tardado en llegar, ella recibe con agradecimiento e ilusión: "No considero que la televisión me deba nada, este año he tenido la fortuna de trabajar en series maravillosas como Veneno, que de sólo nombrarla me emociono", recuerda.

La actriz malagueña confiesa que se ha sentido "muy a gusto" interpretando a Consuelo: "He podido sacar toda la maldad. Poder decir lo que te dé la gana todo el tiempo sin frenarte ni dar explicaciones siempre es muy grato como actriz".

Mona Martínez es Consuelo, la archienemiga de Pepa. Atresmedia

En las antípodas de consuelo está Pepa, una matriarca de clase humilde que tendrá que luchar por sacar adelante a su familia tras la muerte de su marido. Curiosamente, el personaje interpretado por Carmen Maura podría haber llegado a ser chica Almodóvar, pero su carrera como actriz se vio interrumpida. Todo lo contrario ocurre con la carrera de Maura, que además de ser una de las actrices españolas más laureadas puede presumir de haber sido una de las musas del director manchego.

A pesar de ello, la protagonista de Mujeres al borde de un ataque de nervios reniega de la etiqueta de 'chica Almodóvar'. "Creo que he hecho una carrera muy variada", reivindica. Y es que, a pesar de la estrecha y prolífica amistad que mantuvo durante años con el cineasta, su relación pasó por muchos altibajos y acabó rompiéndose. "No tengo relación con él. Sí que veo sus películas, pero tampoco es que sea de relacionarme con todo el mundo, no soy muy sociable", comenta la actriz.

Carmen Maura ha confesado que no tiene ningún tipo de relación con Pedro Almodóvar.

Maura asume la importancia que Almodóvar tuvo en su trayectoria, aunque reconoce que el director también se vio beneficiado por el tándem que formaban juntos: "Nos vino muy bien a los dos, porque cuando conocí a Pedro era un chico muy gracioso, con mucho talento, pero no era nadie".

La admiración mutua, sin embargo, parece seguir viva. En estos años de distanciamiento, ninguno de los dos ha dejado de seguir la carrera del otro. La actriz ha desvelado cómo fue su último encuentro con el cineasta. "Vino a verme al teatro y me dijo '¿cómo se te ocurre elegir esta función?'". Una anécdota que, lejos de parecerle desagradable, confiesa que le hizo gracia. "La edad tiene bastantes inconvenientes, pero muchas ventajas, como que las cosas toman una importancia relativa", sentencia.