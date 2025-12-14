Luis Fernández, sobre su debut como actor con Culebra: "Fui al casting de 'Los Protegidos' en tirantes y bañador"

La familia Castillo vuelve por Navidad. Lo hace en Atresplayer este domingo, 14 de diciembre, con Los protegidos: un nuevo poder, una tanda de cinco episodios que vuelve a traer de vuelta a la serie que triunfó en Antena 3 hace una década.

"Es la temporada que más se refleja la nostalgia de las primeras entregas de Los Protegidos. La unión familiar está muy presente", asegura Luis Fernández en conversación telefónica con BLUPER.

El actor vuelve a ponerse en la piel de un Culebra mucho más maduro. "Hemos hecho mucho hincapié tanto el director, Oriol [Ferrer], como desde la productora con Carlos García Miranda. Ya está bien esas discusiones de niños entre Sandra [Ana Fernández] y Culebra. Esa discordancia ha llegado a un puerto con mar en calma".

Lucho cree que "cada uno de los compañeros ha evolucionado con los personajes", excepto Maggie García, claro, que se incorporó a la serie para dar vida a Lucía, en sustitución de Priscilla Delgado.

"Desde que la conocí en Los protegidos: El regreso le dije 'para mí eres Lucía'. Lo refleja en un gran personaje, porque ella es una gran actriz", dice.

Luis Fernández, en 2025 y en 2010 en 'Los Protegidos', en un montaje de BLUPER.

Fernández admite que fue "muy bonito" volver a recuperar a Culebra. Al fin y al cabo, fue un antes y un después, pues fue el papel con el que este rapero saltó al mundo de la interpretación. "El público nunca ha dejado de querer a Culebra", dice.

Pero, ¿cómo recuerda Luis Fernández su llegada a Los Protegidos? "Yo trabajaba como administrativo en el Registro de la Propiedad número 30 de Madrid, que llevaba el distrito de Vicálvaro", rememora este madrileño criado en el barrio de Cuatro Caminos.

Daniel Avilés, Elena Furiase, Ana Fernández, Maggie García y Luis Fernández en el Atresplayer Day de Gran Canaria. GTRES

"Hice un videoclip para mi colega Darmo, un rapero español y, casualidades de la vida, una amiga nuestra trabajaba en Boca a Boca, la productora que hacía el casting", prosigue Luis, conocido en el mundillo como El Perla. "Llevaban tiempo viendo a compañeros, pero nadie les encajaba. Querían algo distinto".

Fue entonces cuando Emilio A. Pina, Iñaki Mercero, Carmen Utrilla y Goyo Quintana le llamaron para ir a hacer una prueba. "Me acuerdo perfectamente del casting: fui en tirantes y bañador", desvela.

"No descarto que Culebra u otros personajes de 'Los Protegidos' mueran. Es parte de la vida"

"¡Yo no tenía ni puñetera idea de cómo se iba a un casting! Cuando llegué allí veía a la gente vestida normal, y creo que eso fue la gota que pudo hacer que fuera diferente", dice, recordando la prueba que hizo con Priscilla. "Ahí vieron el lado humano que tenía Culebra".

Preguntado por cómo escribiría un hipotético final de Los Protegidos, Luis se moja: "Soy muy drástico, pero alguna muerte no estaría mal".

Sandra (Ana Fernández) y Culebra (Luis Fernández) en 'Los protegidos: un nuevo poder'. Atresmedia

"Culebra murió y luego resucitó. Bicho malo nunca muere", señala, en alusión a las veces que su personaje ha perdido la vida, pero que ha acabado siendo resucitado gracias a los poderes de sus amigos. Imborrable está la muerte por atropello.

"No descarto que Culebra u otros personajes mueran. Es parte de la vida. Me parece algo bonito también para un personaje esa despedida", sostiene Luis, quien recalca que Los protegidos "todavía tiene mucho que dar porque hay pocas series que hablen tanto de la familia".

¿Qué pasó con 'La Favorita'?

Más allá de la nueva vuelta de Los Protegidos, Luis Fernández confirma que no tiene "más noticias" sobre La Favorita, la primera serie que ha producido Bambú para Telecinco y que protagoniza junto a Verónica Sánchez.

"Lo único que te puedo decir es que hicimos dos temporadas redondas y muy completitas. Podría desarrollarse mucho más, sí, pero no sé más", concluye.